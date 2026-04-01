Ливерпуль - ПСЖ 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
14 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ливерпуль
ПСЖ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - ПСЖ, которое состоится 14 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
6 Венгрия зщ Милош Керкез
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
7 Германия пз Флориан Вирц
11 Египет пз Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
14 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Испания Луис Энрике
История личных встреч
08.04.2026 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 0Ливерпуль
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Ливерпуль0 : 1 1 : 4ПСЖ
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ0 : 1Ливерпуль
28.11.2018 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур ПСЖ2 : 1Ливерпуль
18.09.2018 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур Ливерпуль3 : 2ПСЖ
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «ПСЖ» — 2:0.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
1 : 0 4 : 0
Аталанта
Бавария
1 : 6 4 : 1
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
5 : 2 3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
1 : 1 7 : 2
Команда12
Байер
Арсенал
1 : 1 2 : 0
ПСЖ
Челси
5 : 2 0 : 3
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 0 1 : 2
Будё-Глимт
Спортинг
3 : 0 5 : 0 ДВ
1/4 финала
Команда12
Спортинг
Арсенал
0 : 1 15.04
Реал Мадрид
Бавария
1 : 2 15.04
Команда12
ПСЖ
Ливерпуль
2 : 0 14.04
Барселона
Атлетико М
0 : 2 14.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0429.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0429.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

