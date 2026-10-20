Фенербахче - Славия П 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
20 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Славия П
Прага, Чехия
|31
|вр
|Эдерсон
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|15
|зщ
|Натан Аке
|3
|зщ
|Арчи Браун
|27
|зщ
|Нелсон Семеду
|6
|пз
|Маттео Гендузи
|91
|пз
|Н'Голо Канте
|11
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|17
|нп
|Ирфан Кахведжи
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
|35
|вр
|Якуб Маркович
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|4
|зщ
|Давид Зима
|27
|зщ
|Томаш Влчек
|14
|зщ
|Самуэль Исифе
|23
|пз
|Михал Садилек
|10
|пз
|Даниэль Штурм
|15
|пз
|Мубарак Сулейман
|30
|пз
|Виктор Новак
|20
|нп
|Эммануэль Аяоси
|13
|нп
|Моймир Хитил
Главные тренеры
|Исмаил Картал
|Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|24.02.2022
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 2
|17.02.2022
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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