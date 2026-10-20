Фенербахче - Славия П 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834 20 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Фенербахче Стамбул, Турция Славия П Прага, Чехия 31 вр Эдерсон 37 зщ Милан Шкриньяр 15 зщ Натан Аке 3 зщ Арчи Браун 27 зщ Нелсон Семеду 6 пз Маттео Гендузи 91 пз Н'Голо Канте 11 нп Мэйсон Гринвуд 17 нп Ирфан Кахведжи 7 нп Керем Актюркоглу 9 нп Ромелу Лукаку 35 вр Якуб Маркович 3 зщ Томаш Голеш 4 зщ Давид Зима 27 зщ Томаш Влчек 14 зщ Самуэль Исифе 23 пз Михал Садилек 10 пз Даниэль Штурм 15 пз Мубарак Сулейман 30 пз Виктор Новак 20 нп Эммануэль Аяоси 13 нп Моймир Хитил Главные тренеры Исмаил Картал Йиндржих Трпишовски История личных встреч 28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 2 24.02.2022 Лига конференций 1/16 финала. 2-й матч 3 : 2 17.02.2022 Лига конференций 1/16 финала. 1-й матч 2 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 2 6 2 1/8 финала Барселона 2 6 3 1/8 финала Астон Вилла 2 6 4 1/8 финала Штутгарт 2 6 5 1/8 финала Ливерпуль 2 6 6 1/8 финала Спортинг 2 6 7 1/8 финала Арсенал 2 6 8 1/8 финала Реал Мадрид 2 6 9 Плей-офф Бетис 2 6 10 Плей-офф Бавария 2 4 11 Плей-офф Шахтёр 2 4 12 Плей-офф Комо 2 3 13 Плей-офф Манчестер Юнайтед 2 3 14 Плей-офф Вильярреал 2 3 15 Плей-офф Атлетико М 2 3 16 Плей-офф Брюгге 2 3 17 Плей-офф Манчестер Сити 2 3 18 Плей-офф Боруссия Д 2 3 19 Плей-офф Ланс 2 3 20 Плей-офф АЕК Афины 2 3 21 Плей-офф РБ Лейпциг 2 3 22 Плей-офф Сабах 2 3 23 Плей-офф Фейеноорд 2 3 24 Плей-офф Будё-Глимт 2 3 25 Рома 2 1 26 ПСВ Эйндховен 2 1 27 Викинг 2 1 28 Фенербахче 2 1 29 Интер М 2 0 30 Порту 2 0 31 Славия П 2 0 32 Наполи 2 0 33 ЛАСК 2 0 34 Лилль 2 0 35 Галатасарай 2 0 36 Слован Бр 2 0