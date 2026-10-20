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Фенербахче - Славия П 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
20 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Фенербахче
Славия П

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Славия П
Прага, Чехия
31 Бразилия вр Эдерсон
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
15 Нидерланды зщ Натан Аке
3 Англия зщ Арчи Браун
27 Португалия зщ Нелсон Семеду
6 Франция пз Маттео Гендузи
91 Франция пз Н'Голо Канте
11 Англия нп Мэйсон Гринвуд
17 Турция нп Ирфан Кахведжи
7 Турция нп Керем Актюркоглу
9 Бельгия нп Ромелу Лукаку
35 Чехия вр Якуб Маркович
3 Чехия зщ Томаш Голеш
4 Чехия зщ Давид Зима
27 Чехия зщ Томаш Влчек
14 Нигерия зщ Самуэль Исифе
23 Чехия пз Михал Садилек
10 Словения пз Даниэль Штурм
15 Нигерия пз Мубарак Сулейман
30 Польша пз Виктор Новак
20 Нигерия нп Эммануэль Аяоси
13 Чехия нп Моймир Хитил
Главные тренеры
Турция Исмаил Картал
Чехия Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Славия П1 : 2Фенербахче
24.02.2022 Лига конференций 1/16 финала. 2-й матч Славия П3 : 2Фенербахче
17.02.2022 Лига конференций 1/16 финала. 1-й матч Фенербахче2 : 3Славия П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Фенербахче
50%
Ничья
0%
Славия П
50%

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