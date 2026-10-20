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Ливерпуль - Вильярреал 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Ливерпуль
Вильярреал

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1БразилияврАлисон Бекер
33УругвайзщРональд Араухо
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
4НидерландызщВирджил ван Дейк
2АнглиязщДжозеф Гомес
7ГерманияпзФлориан Вирц
73АнглияпзРио Нгумоа
38НидерландыпзРайан Гравенберх
18НидерландыпзКоди Гакпо
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
67УэльснпЛьюис Кумас
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
6ИспаниязщПау Наварро
12ПортугалиязщРенату Вейга
20ИспаниязщКарлос Ромеро
24КанадапзНатан-Дилан Салиба
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
18СенегалпзПап Гейе
10ИспанияпзАльберто Молейро
7ИспаниянпХерар Морено
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
03.05.2022Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчВильярреал2 : 3Ливерпуль
27.04.2022Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчЛиверпуль2 : 0Вильярреал
05.05.2016Лига Европы1/2 финала. 2-й матчЛиверпуль3 : 0Вильярреал
28.04.2016Лига Европы1/2 финала. 1-й матчВильярреал1 : 0Ливерпуль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
9 голосов болельщиков
Ливерпуль
78%
Ничья
0%
Вильярреал
22%

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