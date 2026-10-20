Ливерпуль - Вильярреал 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|7
|пз
|Флориан Вирц
|73
|пз
|Рио Нгумоа
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|18
|пз
|Коди Гакпо
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|67
|нп
|Льюис Кумас
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|6
|зщ
|Пау Наварро
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|20
|зщ
|Карлос Ромеро
|24
|пз
|Натан-Дилан Салиба
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Альберто Молейро
|7
|нп
|Херар Морено
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Иньиго Перес
История личных встреч
|03.05.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 3
|27.04.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|05.05.2016
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|28.04.2016
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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