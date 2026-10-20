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Штутгарт - Атлетико М 20 Октября прямая трансляция

Стадион: МХП-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Штутгарт
Атлетико М

Стартовый состав
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Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Атлетико М
Мадрид, Испания
1ГерманияврФабиан Бредлов
4ГерманиязщЙоша Ваньоман
3НидерландызщРамон Хендрикс
29ГерманиязщФинн Ельч
24ГерманиязщЙефф Шабо
21ГерманияпзГриша Прёмель
6ГерманияпзАнгело Штиллер
10ГерманияпзКрис Фюрих
18ГерманияпзДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
17СловакиязщДавид Ганцко
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
18ИспаниязщМарк Пубиль
20АргентинапзДжулиано Симеоне
8ИспанияпзПабло Барриос
5СШАпзДжонни Кардозо
7Южная КореянпЛи Кан Ин
10ИспаниянпАлекс Баэна
19АргентинанпХулиан Альварес
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
05.08.2018Товарищеские матчи (клубы) - 2018Август 2018Штутгарт1 : 1Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Штутгарт
0%
Ничья
17%
Атлетико М
83%

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