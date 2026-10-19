Магазин ФК «МарселЬ» закрыли после погрома на фоне массовых протестов во Франции
Официальный магазин футбольного клуба «Марсель» временно прекратил работу после погрома, устроенного мародёрами. В результате инцидента торговой точке был нанесён значительный материальный ущерб. Об этом сообщила пресс-служба французской команды.
В клубе осудили произошедшее и выразили поддержку компании Puma, которая управляет магазином. Представители «Марселя» подчеркнули, что не приемлют насилие и действия людей, причастных к разрушениям и разграблению торговой точки. При этом поклонники команды по-прежнему могут приобретать клубную атрибутику в других официальных магазинах, расположенных в городе.
Инцидент произошёл на фоне массовых протестов, охвативших Париж и другие французские города. Участники демонстраций выступают против повышения цен на топливо и снижения покупательной способности населения. Недовольство экономической ситуацией привело к масштабным акциям, часть которых сопровождалась столкновениями с правоохранительными органами.
Оценки численности участников протестов различаются. По данным организаторов, в демонстрациях приняли участие около 800 тысяч человек. Министерство внутренних дел Франции приводит другую цифру — 550 тысяч участников.
В некоторых населённых пунктах мирные акции переросли в беспорядки, сопровождавшиеся столкновениями с полицией, погромами и грабежами. На этом фоне правоохранительные органы проводят задержания людей, подозреваемых в причастности к противоправным действиям.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании свыше 2 тысяч человек. По его словам, власти намерены продолжить работу по установлению личностей участников погромов и привлечению виновных к ответственности.
Временное закрытие магазина стало одним из последствий беспорядков. Дата возобновления его работы пока не уточняется. До открытия торговой точки болельщики «Марселя» могут воспользоваться другими официальными магазинами клуба.
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