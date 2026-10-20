Аль-Наср - Неом 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Аль-Аввал (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
20 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Неом
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|07.03.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|9
|22
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|8
|21
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|8
|19
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|9
|18
|5
|Аль-Иттихад
|8
|17
|6
|Неом
|9
|16
|7
|Аль-Иттифак
|9
|15
|8
|Аль-Дирия
|9
|12
|9
|Аль-Холуд
|9
|12
|10
|Аль-Халидж
|10
|12
|11
|Аль-Хазм
|9
|9
|12
|Эр-Рияд
|8
|9
|13
|Аль-Шабаб
|8
|7
|14
|Аль-Фейха
|10
|7
|15
|Аль-Фейсали
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Аль-Таавун
|9
|4
| 18
Зона вылета
|Абха
|8
|2
Кто победит?
12 голосов болельщиков