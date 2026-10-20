Аль-Наср - Неом 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Аль-Аввал (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000 20 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига , 10-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Аль-Наср Эр-Рияд Неом Главные тренеры Ангелос Постекоглу История личных встреч 07.03.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур 1 : 0 08.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 1 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Кадисия 9 22 2 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль 8 21 3 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Наср 8 19 4 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Ахли 9 18 5 Аль-Иттихад 8 17 6 Неом 9 16 7 Аль-Иттифак 9 15 8 Аль-Дирия 9 12 9 Аль-Холуд 9 12 10 Аль-Халидж 10 12 11 Аль-Хазм 9 9 12 Эр-Рияд 8 9 13 Аль-Шабаб 8 7 14 Аль-Фейха 10 7 15 Аль-Фейсали 8 6 16 Зона вылета Аль-Фатех 10 6 17 Зона вылета Аль-Таавун 9 4 18 Зона вылета Абха 8 2