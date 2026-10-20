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Аль-Наср - Неом 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Аль-Аввал (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
20 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур
Аль-Наср
Неом

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Неом
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
07.03.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур Аль-Наср1 : 0Неом
08.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Неом1 : 3Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия922
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль821
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср819
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли918
5 Аль-Иттихад817
6 Неом916
7 Аль-Иттифак915
8 Аль-Дирия912
9 Аль-Холуд912
10 Аль-Халидж1012
11 Аль-Хазм99
12 Эр-Рияд89
13 Аль-Шабаб87
14 Аль-Фейха107
15 Аль-Фейсали86
16
Зона вылета
Аль-Фатех106
17
Зона вылета
Аль-Таавун94
18
Зона вылета
Абха82
Кто победит?
12 голосов болельщиков
Аль-Наср
100%
Ничья
0%
Неом
0%

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