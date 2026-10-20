Рома - Слован Бр 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Рома
Рим, Италия
Слован Бр
Братислава, Словакия
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|пз
|Уэсли Франса
|15
|пз
|Мартен де Рон
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|20
|пз
|Науэль Молина
|18
|пз
|Матиас Соуле
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|71
|вр
|Доминик Такач
|28
|зщ
|Сесар Блэкман
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|15
|зщ
|Светозар Маркович
|57
|зщ
|Сандру Круш
|3
|пз
|Петер Покорны
|20
|пз
|Ален Мустафич
|11
|пз
|Тигран Барсегян
|70
|пз
|Кристиан Мартинес
|21
|пз
|Сулейман Камара
|30
|нп
|Адам Григер
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Яя Туре
История личных встреч
|25.08.2011
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|18.08.2011
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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