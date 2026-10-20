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Рома - Слован Бр 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Рома
Слован Бр

Стартовый состав
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Составы команд
Рома
Рим, Италия
Слован Бр
Братислава, Словакия
95ИталияврПьерлуиджи Голлини
23ИталиязщДжанлука Манчини
22ИспаниязщМарио Эрмосо
5Кот-д&#039;ИвуарзщЭван Н'Дика
43БразилияпзУэсли Франса
15НидерландыпзМартен де Рон
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
20АргентинапзНауэль Молина
18АргентинапзМатиас Соуле
61ИталияпзНикколо Пизилли
14НидерландынпДониэлл Мален
71СловакияврДоминик Такач
28ПанамазщСесар Блэкман
12СловениязщКенан Байрич
15СербиязщСветозар Маркович
57АнголазщСандру Круш
3СловакияпзПетер Покорны
20Босния и ГерцеговинапзАлен Мустафич
11АрменияпзТигран Барсегян
70ПанамапзКристиан Мартинес
21ГамбияпзСулейман Камара
30СловакиянпАдам Григер
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
Кот-д&#039;ИвуарЯя Туре
История личных встреч
25.08.2011Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчРома1 : 1Слован Бр
18.08.2011Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлован Бр1 : 0Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Рома
100%
Ничья
0%
Слован Бр
0%

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