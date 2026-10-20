Скотт за £ 100 млн или Камара из «Монако»: «Ливерпуль» выбирает усиление полузащиты

«Ливерпуль» изучает возможность подписания двух центральных полузащитников — Алекса Скотта из «Борнмута» и Ламина Камара, выступающего за «Монако». Об интересе мерсисайдского клуба к футболистам сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Одним из главных кандидатов на усиление средней линии считается Скотт. Англичанин знаком главному тренеру «Ливерпуля» Андони Ираоле по совместной работе в «Борнмуте». После назначения испанского специалиста в мерсисайдский клуб полузащитник оказался в числе приоритетных трансферных целей команды.

Однако потенциальная сделка обещает быть дорогостоящей. По информации источника, приобретение 23-летнего футболиста может обойтись «Ливерпулю» примерно в £ 100 млн. Конкуренцию мерсисайдцам способен составить «Челси», который также заинтересован в услугах игрока.

Альтернативным вариантом для усиления центра поля может стать Ламин Камара из «Монако». Сенегальский полузащитник привлекает внимание английских клубов, а его трансфер потенциально может оказаться более доступным для «Ливерпуля».

Прошлым летом Камара был близок к переходу в «Челси». Переговоры продвинулись настолько далеко, что трансфер рассматривался как реальная возможность, однако «Монако» отказался от сделки на заключительном этапе. В результате футболист остался во французском клубе.

Согласно оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость Скотта составляет € 70 млн. Камара оценивается в € 55 млн. Эти показатели не означают, что клубы готовы продать игроков именно за указанные суммы: фактическая стоимость трансферов зависит от условий переговоров и требований нынешних работодателей футболистов.

Интерес к обоим полузащитникам возник на фоне непростой турнирной ситуации «Ливерпуля». На данный момент команда занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги и отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на девять очков.

Усиление средней линии может стать одним из направлений трансферной работы мерсисайдцев. При этом пока речь идёт о заинтересованности в футболистах, а не о согласованных сделках.