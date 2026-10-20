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Луис Энрике заявил, что не опасается беспорядков перед матчем «ПСЖ» с «Барселоной»

Дата публикации: 20-10-2026 19:38

Луис Энрике заявил, что не опасается беспорядков перед матчем «ПСЖ» с «Барселоной» 

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал массовые беспорядки во Франции, которые продолжаются в последние дни. Испанский специалист признал, что насилие вызывает негативную реакцию, однако подчеркнул, что сейчас его главная задача связана с подготовкой команды к матчу Лиги чемпионов. Слова наставника парижан приводит L'Équipe.

По словам Энрике, он не считает себя подходящим человеком для подробных комментариев о происходящем в стране. Тренер намерен сосредоточиться на спортивных вопросах и надеется, что предстоящая встреча пройдёт в нормальной обстановке.

«Я не тот человек, который должен говорить на эту тему. Я здесь, чтобы обсуждать футбол. Разумеется, нам не нравится подобное насилие, но таково общество. Что касается протестов, это борьба, и в нашем случае важно сохранять концентрацию на матче. Я не боюсь, совсем не боюсь и надеюсь, что встреча пройдёт в обычных условиях», заявил Луис Энрике.

Высказывание тренера прозвучало накануне важного противостояния в Лиге чемпионов. Во вторник, 20 октября, «ПСЖ» примет «Барселону» в матче 3-го тура общего этапа турнира. Игра состоится в Париже, и внимание команд будет сосредоточено на борьбе за очередные очки.

В предыдущем туре парижане добились победы над «Манчестер Сити» со счётом 4:2. «Барселона» также завершила свой матч в пользу каталонского клуба, обыграв «Галатасарай» со счётом 4:1.

Обе команды подходят к очной встрече после результативных побед, поэтому предстоящий матч имеет большое значение для их положения в турнирной таблице. На фоне напряжённой обстановки во Франции Энрике рассчитывает, что внешние события не помешают футболистам подготовиться к игре и провести её в обычных условиях.

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