Наполи - Будё-Глимт 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|16
|зщ
|Рафа Марин
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|70
|нп
|Ноа Ланг
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|6
|зщ
|Йостейн Гундерсен
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|5
|зщ
|Хайтам Алеесами
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
|8
|пз
|Сондре Эукленн
|21
|нп
|Андреас Хельмерсен
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|17
|нп
|Ола Брюнхильдсен
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
|17.10.2026
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|13.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 1
|10.10.2026
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|20.09.2026
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|13.09.2026
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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