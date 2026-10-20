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Наполи - Будё-Глимт 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Наполи
Будё-Глимт

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
32СербияврВаня Милинкович-Савич
16ИспаниязщРафа Марин
13КосовозщАмир Ррахмани
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
11БельгияпзКевин Де Брёйне
68СловакияпзСтанислав Лоботка
19ДаниянпРасмус Хойлунд
70НидерландынпНоа Ланг
12РоссияврНикита Хайкин
20НорвегиязщФредрик Шёвольд
6НорвегиязщЙостейн Гундерсен
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
5НорвегиязщХайтам Алеесами
7НорвегияпзПатрик Берг
19НорвегияпзСондре Брунстад
8НорвегияпзСондре Эукленн
21НорвегиянпАндреас Хельмерсен
10НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
17НорвегиянпОла Брюнхильдсен
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
НорвегияХьетиль Кнутсен
История личных встреч
17.10.2026Италия — Серия А7-й тур1 : 0Наполи
13.10.2026Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур3 : 1Наполи
10.10.2026Италия — Серия А6-й турНаполи3 : 0
20.09.2026Италия — Серия А5-й тур1 : 1Наполи
13.09.2026Италия — Серия А4-й турНаполи1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Наполи
100%
Ничья
0%
Будё-Глимт
0%

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