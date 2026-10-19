Лапорта указал на главное преимущество «Барселоны» перед «Реалом» с Мбаппе 

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что приглашение Килиана Мбаппе не помогло мадридскому «Реалу» создать сбалансированную команду. Руководитель каталонского клуба объяснил свою позицию разницей в подходах двух испанских грандов к формированию состава. Его слова приводит The Touchline в социальной сети X.

Мбаппе присоединился к «Реалу» летом 2024 года после завершения выступлений за «ПСЖ». До переезда в Париж французский нападающий защищал цвета «Монако». Его переход в мадридскую команду стал одним из наиболее громких трансферов последних лет, однако Лапорта считает, что наличие нескольких звёздных футболистов само по себе не гарантирует успеха.

По мнению президента «Барселоны», решающее значение имеют командная работа, взаимопонимание между игроками и общая атмосфера внутри коллектива. Именно эти качества он назвал одним из главных преимуществ каталонцев.

«Я говорил это и раньше. Нельзя иметь больше одного петуха в одном курятнике. Это никогда не сработает! Приоритет в футболе — это команда и командный дух. Если этого нет, проект не работает», — заявил Лапорта.

Глава «Барселоны» также рассказал, за счёт чего его клубу удаётся объединять футболистов с разным опытом и футбольным воспитанием. По его словам, в составе каталонцев есть как воспитанники академии «Ла Масия», так и игроки, пришедшие из других футбольных школ. При этом команде удалось выстроить хорошие отношения между исполнителями и добиться взаимопонимания на поле.

Лапорта отдельно отметил вклад главного тренера и спортивного директора, которые, по его мнению, последовательно работают над развитием коллектива. Президент подчеркнул, что успех проекта зависит не только от индивидуального мастерства футболистов, но и от того, насколько эффективно они взаимодействуют друг с другом.

В качестве противоположного примера руководитель каталонцев привёл трансферную политику мадридского «Реала».

«„Реал“ Мадрид же предпочёл совершить крупные трансферы и подписать звёзд», — добавил Лапорта.

Таким образом, президент «Барселоны» вновь обозначил принципиальное различие в подходах двух клубов к построению команды. При этом его заявление отражает личную оценку руководителя каталонцев, а не объективное доказательство того, что приход Мбаппе не усилил мадридский клуб.