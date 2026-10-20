ПСЖ - Барселона 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Барселона
Барселона, Испания
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|12
|зщ
|Люка Динь
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|18
|зщ
|Херард Мартин
|12
|зщ
|Хави Эспарт
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Педри
|17
|пз
|Энтони Гордон
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|нп
|Рафинья
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 4
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|10.03.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|16.02.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 4
|08.03.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|6 : 1
|14.02.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|21.04.2015
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|15.04.2015
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 3
|10.12.2014
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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