ПСЖ - Барселона 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929 20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд ПСЖ Париж, Франция Барселона Барселона, Испания 39 вр Матвей Сафонов 2 зщ Ашраф Хакими 5 зщ Маркиньос 51 зщ Вильям Пачо 12 зщ Люка Динь 17 пз Витинья 8 пз Фабиан Руис 87 пз Жоау Невеш 10 нп Усман Дембеле 14 нп Дезире Дуэ 7 нп Хвича Кварацхелия 1 вр Жоан Гарсия 5 зщ Пау Кубарси 2 зщ Жоау Канселу 18 зщ Херард Мартин 12 зщ Хави Эспарт 16 пз Родри 8 пз Педри 17 пз Энтони Гордон 10 пз Ламин Ямаль 20 пз Дани Ольмо 11 нп Рафинья Главные тренеры Луис Энрике Ханс-Дитер Флик История личных встреч 01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 2 16.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 4 10.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 2 : 3 10.03.2021 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 1 16.02.2021 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 4 08.03.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 6 : 1 14.02.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 4 : 0 21.04.2015 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 2 : 0 15.04.2015 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 1 : 3 10.12.2014 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 2 6 2 1/8 финала Барселона 2 6 3 1/8 финала Астон Вилла 2 6 4 1/8 финала Штутгарт 2 6 5 1/8 финала Ливерпуль 2 6 6 1/8 финала Спортинг 2 6 7 1/8 финала Арсенал 2 6 8 1/8 финала Реал Мадрид 2 6 9 Плей-офф Бетис 2 6 10 Плей-офф Бавария 2 4 11 Плей-офф Шахтёр 2 4 12 Плей-офф Комо 2 3 13 Плей-офф Манчестер Юнайтед 2 3 14 Плей-офф Вильярреал 2 3 15 Плей-офф Атлетико М 2 3 16 Плей-офф Брюгге 2 3 17 Плей-офф Манчестер Сити 2 3 18 Плей-офф Боруссия Д 2 3 19 Плей-офф Ланс 2 3 20 Плей-офф АЕК Афины 2 3 21 Плей-офф РБ Лейпциг 2 3 22 Плей-офф Сабах 2 3 23 Плей-офф Фейеноорд 2 3 24 Плей-офф Будё-Глимт 2 3 25 Рома 2 1 26 ПСВ Эйндховен 2 1 27 Викинг 2 1 28 Фенербахче 2 1 29 Интер М 2 0 30 Порту 2 0 31 Славия П 2 0 32 Наполи 2 0 33 ЛАСК 2 0 34 Лилль 2 0 35 Галатасарай 2 0 36 Слован Бр 2 0