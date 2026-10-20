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ПСЖ - Барселона 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
ПСЖ
Барселона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Барселона
Барселона, Испания
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
12 Франция зщ Люка Динь
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Франция нп Усман Дембеле
14 Франция нп Дезире Дуэ
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
1 Испания вр Жоан Гарсия
5 Испания зщ Пау Кубарси
2 Португалия зщ Жоау Канселу
18 Испания зщ Херард Мартин
12 Испания зщ Хави Эспарт
16 Испания пз Родри
8 Испания пз Педри
17 Англия пз Энтони Гордон
10 Испания пз Ламин Ямаль
20 Испания пз Дани Ольмо
11 Бразилия нп Рафинья
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Барселона1 : 2ПСЖ
16.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Барселона1 : 4ПСЖ
10.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 3Барселона
10.03.2021 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч ПСЖ1 : 1Барселона
16.02.2021 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Барселона1 : 4ПСЖ
08.03.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона6 : 1ПСЖ
14.02.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ4 : 0Барселона
21.04.2015 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Барселона2 : 0ПСЖ
15.04.2015 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ1 : 3Барселона
10.12.2014 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Барселона3 : 1ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
39 голосов болельщиков
ПСЖ
38%
Ничья
10%
Барселона
51%

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