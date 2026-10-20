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Консейсау прокомментировал противостояние Криштиану Роналду и Жорже Жезуша

Дата публикации: 20-10-2026 19:50

Консейсау прокомментировал противостояние Криштиану Роналду и Жорже Жезуша 

Бывший главный тренер «Милана», «Порту» и «Аль-Иттихада» Сержиу Консейсау прокомментировал конфликт нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем.

«В нашей стране это довольно деликатная тема. Криштиану легенда мирового футбола, а Жезуш уважаемый тренер с большим опытом. Оба являются значимыми фигурами для португальского футбола. При всём уважении к ним я не считаю правильным поддерживать одну из сторон в этом споре», приводит слова Консейсау La Tripletta.

Ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчем третьего тура Лиги наций с Данией, завершившимся победой португальцев со счётом 4:2. Этот эпизод произошёл на фоне разногласий с Жорже Жезушем, который публично отрицал наличие конфликта с форвардом.

Позднее появилась информация о возможной примирительной встрече между тренером и нападающим. Консейсау, комментируя ситуацию, предпочёл не поддерживать ни одного из участников противостояния.

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