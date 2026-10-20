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Порту - ПСВ Эйндховен 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Порту
ПСВ Эйндховен

Стартовый состав
Статистика встреч
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на матч
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
99ПортугалияврДиогу Кошта
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
4ПольшазщЯкуб Кивёр
74ПортугалиязщФрансишку Моура
8ДанияпзВиктор Фрохольдт
22АргентинапзАлан Варела
10ИспанияпзГабриэль Вейга
13НидерландыпзПабло Паулино Росарио
19ПортугалиянпАндре Силва
17ИспаниянпБорха Сайнс
11Бразилиянп Пепе
32ЧехияврМатей Коварж
8СШАзщСерджино Дест
2НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4КюрасаозщАрмандо Обиспо
18СербиязщФилип Костич
17БразилиязщМауро Жуниор
5ХорватияпзИван Перишич
24ЯпонияпзКодаи Сано
21НидерландыпзСвен Мейнанс
31БельгияпзНоа Фернандес
19Босния и ГерцеговинанпЭсмир Байрактаревич
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
21.07.2016Товарищеские матчи (клубы) - 2016Июль 2016ПСВ Эйндховен3 : 0Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Порту
0%
Ничья
100%
ПСВ Эйндховен
0%

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