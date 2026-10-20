Порту - ПСВ Эйндховен 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Порту
Порту, Португалия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|19
|нп
|Андре Силва
|17
|нп
|Борха Сайнс
|11
|нп
|Пепе
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|18
|зщ
|Филип Костич
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|5
|пз
|Иван Перишич
|24
|пз
|Кодаи Сано
|21
|пз
|Свен Мейнанс
|31
|пз
|Ноа Фернандес
|19
|нп
|Эсмир Байрактаревич
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Петер Бош
История личных встреч
|21.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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