Франческо Тотти рассказал, как оказался на грани смерти из-за коронавируса 

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал о тяжёлом течении коронавирусной инфекции, с которой столкнулся несколько лет назад. По словам экс-футболиста, его состояние было критическим.

«Я был на волоске от смерти. Я умирал от COVID-19, как и мой отец. Меня уже собирались увозить на скорой: сатурация упала до 87%, развилась тяжёлая бронхопневмония. В течение 21 дня у меня держалась температура 39 градусов, и я даже не мог дышать. Потом позвонил профессор Дзангрилло и посоветовал спать на животе — это помогает раскрыть лёгкие. Я смог выздороветь, но находился на грани», — приводит слова Тотти Corriere della Sera.

Тотти всю профессиональную карьеру провёл в «Роме», за которую выступал до завершения карьеры в 2017 году. В сентябре бывшему нападающему исполнилось 50 лет.