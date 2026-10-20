Франческо Тотти рассказал, как оказался на грани смерти из-за коронавируса
Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал о тяжёлом течении коронавирусной инфекции, с которой столкнулся несколько лет назад. По словам экс-футболиста, его состояние было критическим.
«Я был на волоске от смерти. Я умирал от COVID-19, как и мой отец. Меня уже собирались увозить на скорой: сатурация упала до 87%, развилась тяжёлая бронхопневмония. В течение 21 дня у меня держалась температура 39 градусов, и я даже не мог дышать. Потом позвонил профессор Дзангрилло и посоветовал спать на животе — это помогает раскрыть лёгкие. Я смог выздороветь, но находился на грани», — приводит слова Тотти Corriere della Sera.
Тотти всю профессиональную карьеру провёл в «Роме», за которую выступал до завершения карьеры в 2017 году. В сентябре бывшему нападающему исполнилось 50 лет.
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