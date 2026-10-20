Манчестер Сити - АЕК Афины 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
АЕК Афины
Афины, Греция
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Райан Шерки
|11
|пз
|Жереми Доку
|32
|пз
|Айюб Буадди
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|91
|вр
|Альберто Бриньоли
|12
|зщ
|Лазарос Рота
|2
|зщ
|Ароль Мукуди
|44
|зщ
|Филипе Релвас
|3
|зщ
|Ставрос Пилиос
|14
|пз
|Ловро Майер
|27
|пз
|Милан Виталиш
|18
|пз
|Рэзван Марин
|11
|пз
|Абубакари Койта
|9
|нп
|Лука Йович
|19
|нп
|Барнабаш Варга
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Энцо Мареска
|Марко Николич
История личных встреч
|17.10.2026
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|14.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 4
|11.10.2026
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|20.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 3
|17.09.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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