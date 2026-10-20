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Манчестер Сити - АЕК Афины 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
20 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Манчестер Сити
АЕК Афины

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
АЕК Афины
Афины, Греция
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
45УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
3ПортугалиязщРубен Диаш
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
17АргентинапзЭнцо Фернандес
5АнглияпзЭллиот Андерсон
10ФранцияпзРайан Шерки
11БельгияпзЖереми Доку
32МароккопзАйюб Буадди
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
91ИталияврАльберто Бриньоли
12ГрециязщЛазарос Рота
2КамерунзщАроль Мукуди
44ПортугалиязщФилипе Релвас
3АлбаниязщСтаврос Пилиос
14ХорватияпзЛовро Майер
27ВенгрияпзМилан Виталиш
18РумынияпзРэзван Марин
11МавританияпзАбубакари Койта
9СербиянпЛука Йович
19ВенгриянпБарнабаш Варга
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
ИталияЭнцо Мареска
СербияМарко Николич
История личных встреч
17.10.2026Англия — Премьер-лига7-й турМанчестер Сити3 : 2
14.10.2026Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турМанчестер Сити2 : 4
11.10.2026Англия — Премьер-лига6-й тур0 : 3Манчестер Сити
20.09.2026Англия — Премьер-лига5-й турМанчестер Сити5 : 3
17.09.2026Англия — Кубок лиги1/16 финалаМанчестер Сити5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Манчестер Сити
100%
Ничья
0%
АЕК Афины
0%

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