Сабах - Боруссия Д 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
20 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|92
|вр
|Стас Покатилов
|80
|зщ
|Аким Зедадка
|3
|зщ
|Стив Сольве
|4
|зщ
|Эйден Маккарти
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|7
|пз
|Умарали Рахмоналиев
|13
|пз
|Иван Лепиница
|37
|пз
|Ду Кейрос
|11
|нп
|Кахим Пэррис
|21
|нп
|Велько Шимич
|20
|нп
|Джой-Лэнс Миккельс
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|25
|пз
|Йоей Верман
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|14
|пз
|Максимилиан Байер
|21
|нп
|Фабиу Силва
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Валдас Дамбраускас
|Нико Ковач
История личных встреч
|17.10.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 4
|13.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|09.10.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|19.09.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|14.09.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Штутгарт
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Бетис
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Бавария
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Комо
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Боруссия Д
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Ланс
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 21
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Сабах
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|3
|25
|Рома
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Викинг
|2
|1
|28
|Фенербахче
|2
|1
|29
|Интер М
|2
|0
|30
|Порту
|2
|0
|31
|Славия П
|2
|0
|32
|Наполи
|2
|0
|33
|ЛАСК
|2
|0
|34
|Лилль
|2
|0
|35
|Галатасарай
|2
|0
|36
|Слован Бр
|2
|0
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