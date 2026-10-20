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Сабах - Боруссия Д 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
20 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Сабах
Боруссия Д

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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на матч
Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
92 Казахстан вр Стас Покатилов
80 Алжир зщ Аким Зедадка
3 Гваделупа зщ Стив Сольве
4 ЮАР зщ Эйден Маккарти
27 Польша зщ Тимотеуш Пухач
7 Узбекистан пз Умарали Рахмоналиев
13 Хорватия пз Иван Лепиница
37 Бразилия пз Ду Кейрос
11 Ямайка нп Кахим Пэррис
21 Сербия нп Велько Шимич
20 Руанда нп Джой-Лэнс Миккельс
1 Швейцария вр Грегор Кобель
22 Франция зщ Жоан Гаду
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
3 Германия зщ Вальдемар Антон
24 Швеция пз Даниэль Свенссон
25 Нидерланды пз Йоей Верман
8 Германия пз Феликс Нмеча
26 Норвегия пз Юлиан Рюэрсон
14 Германия пз Максимилиан Байер
21 Португалия нп Фабиу Силва
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Литва Валдас Дамбраускас
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
17.10.2026 Азербайджан — Премьер-лига 8-й тур 0 : 4Сабах
13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Сабах2 : 0
09.10.2026 Азербайджан — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Сабах
19.09.2026 Азербайджан — Премьер-лига 6-й тур Сабах3 : 1
14.09.2026 Азербайджан — Премьер-лига 5-й тур 0 : 3Сабах
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ26
2
1/8 финала
Барселона26
3
1/8 финала
Астон Вилла26
4
1/8 финала
Штутгарт26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Спортинг26
7
1/8 финала
Арсенал26
8
1/8 финала
Реал Мадрид26
9
Плей-офф
Бетис26
10
Плей-офф
Бавария24
11
Плей-офф
Шахтёр24
12
Плей-офф
Комо23
13
Плей-офф
Манчестер Юнайтед23
14
Плей-офф
Вильярреал23
15
Плей-офф
Атлетико М23
16
Плей-офф
Брюгге23
17
Плей-офф
Манчестер Сити23
18
Плей-офф
Боруссия Д23
19
Плей-офф
Ланс23
20
Плей-офф
АЕК Афины23
21
Плей-офф
РБ Лейпциг23
22
Плей-офф
Сабах23
23
Плей-офф
Фейеноорд23
24
Плей-офф
Будё-Глимт23
25 Рома21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Викинг21
28 Фенербахче21
29 Интер М20
30 Порту20
31 Славия П20
32 Наполи20
33 ЛАСК20
34 Лилль20
35 Галатасарай20
36 Слован Бр20
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Сабах
33%
Ничья
0%
Боруссия Д
67%

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