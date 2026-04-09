Сельта - Фрайбург 16 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Фрайбург, которое состоится 16 Апреля 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|4
|зщ
|Джозеф Айду
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|15
|пз
|Матиас Весино
|6
|пз
|Илаш Мориба
|3
|пз
|Оскар Мингеса
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|8
|пз
|Фер Лопес
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|14
|пз
|Юито Судзуки
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|31
|нп
|Игор Матанович
|Клаудио Хиральдес
|Юлиан Шустер
|09.04.2026
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Генк
|1 : 3
|3 : 3 ДВ
| Бранн
Болонья
|0 : 1
|1 : 0
| ПАОК
Сельта
|1 : 2
|1 : 0
| Фенербахче
Ноттингем Форест
|0 : 3
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Лудогорец
Ференцварош
|2 : 1
|2 : 0
| Селтик
Штутгарт
|1 : 4
|0 : 1
| Лилль
Црвена Звезда
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
| Панатинаикос
Виктория Пльзень
|2 : 2
|1 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Болонья
Рома
|1 : 1
|3 : 4 ДВ
| Лилль
Астон Вилла
|0 : 1
|2 : 0
| Панатинаикос
Бетис
|1 : 0
|4 : 0
| Штутгарт
Порту
|1 : 2
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Сельта
Лион
|1 : 1
|0 : 2
| Генк
Фрайбург
|1 : 0
|5 : 1
| Ференцварош
Брага
|2 : 0
|4 : 0
| Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
|0 : 1
|1 : 2 0 : 3
|Команда
|1
|2
| Брага
Бетис
|1 : 1
|16.04
| Фрайбург
Сельта
|3 : 0
|16.04
|Команда
|1
|2
| Порту
Ноттингем Форест
|1 : 1
|16.04
| Болонья
Астон Вилла
|1 : 3
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.05