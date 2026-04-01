Астон Вилла - Болонья 16 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Болонья, которое состоится 16 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Марко Бизот
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Люка Динь
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|пз
|Морган Роджерс
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|13
|вр
|Федерико Равалья
|41
|зщ
|Мартин Витик
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|11
|пз
|Джонатан Роу
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|17
|пз
|Жоау Мариу
|6
|пз
|Никола Моро
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|10
|нп
|Федерико Бернардески
|Унаи Эмери
|Винченцо Итальяно
|09.04.2026
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 3
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Генк
|1 : 3
|3 : 3 ДВ
| Бранн
Болонья
|0 : 1
|1 : 0
| ПАОК
Сельта
|1 : 2
|1 : 0
| Фенербахче
Ноттингем Форест
|0 : 3
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Лудогорец
Ференцварош
|2 : 1
|2 : 0
| Селтик
Штутгарт
|1 : 4
|0 : 1
| Лилль
Црвена Звезда
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
| Панатинаикос
Виктория Пльзень
|2 : 2
|1 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Болонья
Рома
|1 : 1
|3 : 4 ДВ
| Лилль
Астон Вилла
|0 : 1
|2 : 0
| Панатинаикос
Бетис
|1 : 0
|4 : 0
| Штутгарт
Порту
|1 : 2
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Сельта
Лион
|1 : 1
|0 : 2
| Генк
Фрайбург
|1 : 0
|5 : 1
| Ференцварош
Брага
|2 : 0
|4 : 0
| Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
|0 : 1
|1 : 2 0 : 3
|Команда
|1
|2
| Брага
Бетис
|1 : 1
|16.04
| Фрайбург
Сельта
|3 : 0
|16.04
|Команда
|1
|2
| Порту
Ноттингем Форест
|1 : 1
|16.04
| Болонья
Астон Вилла
|1 : 3
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.05