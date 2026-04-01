02:55 ()
Свернуть список

Астон Вилла - Болонья 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
16 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Астон Вилла
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Болонья, которое состоится 16 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Болонья
Болонья, Италия
40НидерландыврМарко Бизот
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛюка Динь
24БельгияпзАмаду Онана
8БельгияпзЮри Тилеманс
7ШотландияпзДжон Макгинн
27АнглияпзМорган Роджерс
10АргентинанпЭмилиано Буэндия
11АнглиянпОлли Уоткинс
13ИталияврФедерико Равалья
41ЧехиязщМартин Витик
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
33ИспаниязщХуан Миранда
11АнглияпзДжонатан Роу
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
17ПортугалияпзЖоау Мариу
6ХорватияпзНикола Моро
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
9АргентинанпСантьяго Кастро
10ИталиянпФедерико Бернардески
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
09.04.2026Лига Европы1/4 финала. 1-й матчБолонья1 : 3Астон Вилла
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турАстон Вилла1 : 0Болонья
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАстон Вилла2 : 0Болонья
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги Европы: «Астон Вилла» — «Болонья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победила «Астон Вилла» — 3:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
1 : 1 3 : 4 ДВ
Лилль
Астон Вилла
0 : 1 2 : 0
Панатинаикос
Бетис
1 : 0 4 : 0
Штутгарт
Порту
1 : 2 2 : 0
Команда12
Сельта
Лион
1 : 1 0 : 2
Генк
Фрайбург
1 : 0 5 : 1
Ференцварош
Брага
2 : 0 4 : 0
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
0 : 1 1 : 2 0 : 3
1/4 финала
Команда12
Брага
Бетис
1 : 1 16.04
Фрайбург
Сельта
3 : 0 16.04
Команда12
Порту
Ноттингем Форест
1 : 1 16.04
Болонья
Астон Вилла
1 : 3 16.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close