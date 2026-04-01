Ноттингем Форест - Порту 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
16 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ноттингем Форест
Порту

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Порту, которое состоится 16 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Порту
Порту, Португалия
27ГерманияврШтефан Ортега
34НигериязщОла Айна
3УэльсзщНеко Уильямс
5Бразилиязщ Мурилло
31СербиязщНикола Миленкович
6Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
8АнглияпзЭллиот Андерсон
21АнглияпзОмари Хатчинсон
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
7АнглияпзКаллум Хадсон-Одои
19БразилиянпИгор Жезус
99ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщАлберту Кошта
3БразилиязщТьяго Силва
5ПольшазщЯн Беднарек
12НигериязщЗайду Занузи
13НидерландызщПабло Паулино Росарио
42Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
10ИспанияпзГабриэль Вейга
7БразилиянпВиллиам Гомес
29НигериянпТеремас Моффи
17ИспаниянпБорха Сайнс
Главные тренеры
ПортугалияВитор Перейра
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
09.04.2026Лига Европы1/4 финала. 1-й матчПорту1 : 1Ноттингем Форест
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турНоттингем Форест2 : 0Порту
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
1 : 1 3 : 4 ДВ
Лилль
Астон Вилла
0 : 1 2 : 0
Панатинаикос
Бетис
1 : 0 4 : 0
Штутгарт
Порту
1 : 2 2 : 0
Команда12
Сельта
Лион
1 : 1 0 : 2
Генк
Фрайбург
1 : 0 5 : 1
Ференцварош
Брага
2 : 0 4 : 0
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
0 : 1 1 : 2 0 : 3
1/4 финала
Команда12
Брага
Бетис
1 : 1 16.04
Фрайбург
Сельта
3 : 0 16.04
Команда12
Порту
Ноттингем Форест
1 : 1 16.04
Болонья
Астон Вилла
1 : 3 16.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

