Бетис - Брага 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
16 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Бетис
Брага

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Брага, которое состоится 16 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Бетис
Севилья, Испания
Брага
Брага, Португалия
25ИспанияврПау Лопес
5ИспаниязщМарк Бартра
3ИспаниязщДиего Льоренте
12ШвейцариязщРикардо Родригес
14МароккопзСофьян Амрабат
6ИспанияпзСерхи Альтмира
8ИспанияпзПабло Форнальс
24ИспаниянпАйтор Руибаль
7Бразилиянп Антони
10МарокконпАбде Эззалзули
19КолумбиянпКучо Эрнандес
1ЧехияврЛукаш Горничек
14ШвециязщГустаф Лагербильке
26ГерманиязщБрайт Арри-Мби
2ИспаниязщВиктор Гомес
17БразилияпзГабриэл Москардо
29ФранцияпзЖан-Батист Горби
27АвстрияпзФлориан Гриллич
20Кот-д'ИвуарпзМарио Доржелес
21ПортугалиянпРикарду Орта
18ИспаниянпПау Виктор
77ИспаниянпГабри Мартинес
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияКарлос Висенс
История личных встреч
08.04.2026Лига Европы1/4 финала. 1-й матчБрага1 : 1Бетис
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
1 : 1 3 : 4 ДВ
Лилль
Астон Вилла
0 : 1 2 : 0
Панатинаикос
Бетис
1 : 0 4 : 0
Штутгарт
Порту
1 : 2 2 : 0
Команда12
Сельта
Лион
1 : 1 0 : 2
Генк
Фрайбург
1 : 0 5 : 1
Ференцварош
Брага
2 : 0 4 : 0
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
0 : 1 1 : 2 0 : 3
1/4 финала
Команда12
Брага
Бетис
1 : 1 16.04
Фрайбург
Сельта
3 : 0 16.04
Команда12
Порту
Ноттингем Форест
1 : 1 16.04
Болонья
Астон Вилла
1 : 3 16.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

