01:33 ()
Свернуть список

Интер - Комо 21 Апреля прямая трансляция

21 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 1/2 финала. 2-й матч
Интер М
Комо

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Комо, которое состоится 21 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
12.04.2026 Италия — Серия А 32-й тур Комо3 : 4Интер М
03.03.2026 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Комо0 : 0Интер М
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Интер М4 : 0Комо
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Комо0 : 2Интер М
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Интер М2 : 0Комо
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка Италии: «Интер» — «Комо». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 0:0.
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
4 : 1
Удинезе
Палермо
2 : 1
Милан
Лечче
3 : 0
Парма
Специя
2 : 2 4 : 3
Верона
Венеция
0 : 0 4 : 5
Комо
Сассуоло
3 : 0
Дженоа
Эмполи
3 : 1
Торино
Пиза
1 : 0
1/8 финала
Ювентус
Удинезе
2 : 0
Аталанта
Дженоа
4 : 0
Наполи
Кальяри
1 : 1 9 : 8
Интер М
Венеция
5 : 1
Болонья
Парма
2 : 1
Лацио
Милан
1 : 0
Рома
Торино
2 : 3
Фиорентина
Комо
1 : 3
1/4 финала
Интер М
Торино
2 : 1
Аталанта
Ювентус
3 : 0
Наполи
Комо
1 : 1 6 : 7
Болонья
Лацио
1 : 1 1 : 4
1/2 финала
Команда12
Комо
Интер М
0 : 0 21.04
Команда12
Лацио
Аталанта
2 : 2 22.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close