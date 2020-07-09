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Карабах - Вестри 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
09 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Карабах
Вестри

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Вестри, которое состоится 09 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Вестри
Исландия
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
История личных встреч
22.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 33-й тур 3 : 4Карабах
16.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 32-й тур Карабах3 : 0
09.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Карабах
04.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 30-й тур Карабах2 : 1
30.04.2026 Азербайджан — Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Карабах
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Алюминий
09.0716.07
Карабах
Вестри
09.0716.07
Динамо К
Университатя
09.0716.07
Команда12
Хайдук
Жилина
09.0716.07
ЦСКА С
Дерри Сити
09.0716.07
Войводина
Ференцварош
09.0716.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Тромсё
Градец-Кралове
23.0730.07
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Dynamo Kyiv/Universitatea Cluj
ПАОК
23.0730.07
Hajduk Split/Zilina
Пафос
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
23.0730.07
Команда12
Санкт-Галлен
Бенфика
23.0730.07
FC Sheriff/Aluminij
Маккаби Т-А
23.0730.07
Твенте
Vojvodina/Ferencvaros
23.0730.07
Бешикташ
Мидтьюлланн
23.0730.07
Qarabag FK/Vestri
CSKA Sofia/Derry City
23.0723.07

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