Алюминий - Шериф 16 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алюминий - Шериф, которое состоится 16 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Виктор Васильевич Михайлов
|09.07.2026
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|16.07
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|16.07
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|16.07
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|16.07
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|16.07
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|16.07
|Команда
|1
|2
| Тромсё
Градец-Кралове
|23.07
|30.07
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Dynamo Kyiv/Universitatea Cluj
ПАОК
|23.07
|30.07
| Hajduk Split/Zilina
Пафос
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|23.07
|30.07
|Команда
|1
|2
| Санкт-Галлен
Бенфика
|23.07
|30.07
| FC Sheriff/Aluminij
Маккаби Т-А
|23.07
|30.07
| Qarabag FK/Vestri
CSKA Sofia/Derry City
|23.07
|23.07
| Твенте
Vojvodina/Ferencvaros
|23.07
|30.07
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|23.07
|30.07