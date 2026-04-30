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Нефтчи - Динамо Минск 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Нефтчи Арена (Баку, Азербайджан), вместимость: 11000
22 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Нефтчи Б
Динамо Мн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтчи Б - Динамо Мн, которое состоится 22 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нефтчи Арена (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
Беларусь Вадим Викторович Скрипченко
История личных встреч
23.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 33-й тур 0 : 1Нефтчи Б
17.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 32-й тур 1 : 2Нефтчи Б
10.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 31-й тур Нефтчи Б3 : 0
05.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 30-й тур 0 : 3Нефтчи Б
30.04.2026 Азербайджан — Премьер-лига 21-й тур Нефтчи Б2 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 0 : 3
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 3 : 2
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 3 : 1
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 1 : 2
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 2 : 2
Лиепая
Дечич
1 : 0 1 : 2
Дила
Виртус
3 : 1 1 : 0
Алашкерт
Елимай
1 : 1 2 : 2 5 : 6
Хегельманн
Пайде
1 : 1 3 : 0
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 1 : 0
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 0 : 0
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 0 : 1 5 : 6
Вележ
Милсами
1 : 1 0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 1 : 1 ДВ
Европа
Шкендия
0 : 5 1 : 0
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 5 : 0
Влажния
Малишева
2 : 1 5 : 0
Гленторан
РФШ
1 : 2 2 : 0
Петровац
Жальгирис
1 : 3 2 : 1
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 1 : 2
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 3 : 0
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 2 : 2
Динамо Т
Астана
0 : 1 1 : 4 ДВ
Сараево
Интер Т
1 : 1 2 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Гётеборг
Левадия
21.0730.07
Флориана
Дрита
21.0728.07
Атерт Биссен
Дьёр
21.0730.07
Нефтчи Б
Динамо Мн
22.0730.07
Богемианс
Балкани
22.0730.07
Истанбул Башакшехир
Интер Т
22.0730.07
Вардар
Рига
22.0728.07
Спартак Тр
ЦСКА 1948
22.0728.07
Железничар П
Брага
22.0730.07
Алашкерт
ЧФР Клуж
23.0730.07
Лиепая
Аустрия В
23.0730.07
Паневежис
Тобол
23.0730.07
Малишева
Хайберниан
23.0730.07
Дебрецен
Пюник
23.0730.07
Дила
Аполлон Л
23.0728.07
Пайде
Зиря
23.0730.07
Динамо Тб
Жальгирис
23.0730.07
Пакш
Панатинаикос
23.0730.07
Хапоэль Т-А
Лудогорец
23.0730.07
ФКСБ
Ауда
23.0730.07
БАТЭ
Сьон
23.0730.07
Алюминий
Динамо Т
23.0730.07
Зимбру
Ноа
23.0730.07
Университатя
Бранн
23.0730.07
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
Команда12
Браво
Шкендия
23.0730.07
Флора
Нью-Сейнтс
23.0730.07
Жилина
ГКС Катовице
23.0730.07
ХИК
Колрейн
23.0730.07
Вараждин
Яблонец
23.0730.07
РФШ
Вестри
23.0730.07
АЕК Ларнака
Бейтар
23.0730.07
ДАК 1904
Вележ
23.0730.07
Ракув
Валлетта
23.0730.07
Санта-Колома
Рапид В
23.0729.07
МЛ Витебск
Сутьеска
23.0730.07
ГАИС
Норшелланн
23.0730.07
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
23.0730.07
Полесье
Копенгаген
23.0729.07
Войводина
Аякс
23.0730.07
Лугано
Дукагини
23.0729.07
ЛНЗ Черкассы
Гент
23.0730.07
Борац Б-Л
Петрокуб
23.0730.07
Мазервелл
ХБ Торсхавн
23.0730.07
Рунавик
Копер
23.0730.07
Риека
Дерри Сити
23.0730.07
Шелбурн
Нымме Калью
23.0730.07
Партизан
УНА Штрассен
23.0730.07
Стьярнан
Ильвес
23.0730.07
Валюр
Зриньски
23.0730.07
Кто победит?
7 голосов болельщиков
Нефтчи
29%
Ничья
0%
Динамо Минск
71%

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