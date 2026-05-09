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Карабах - ЦСКА София 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
23 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Карабах
ЦСКА С

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - ЦСКА С, которое состоится 23 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
ЦСКА С
София, Болгария
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
История личных встреч
16.07.2026 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3Карабах
09.07.2026 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Карабах3 : 0
22.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 33-й тур 3 : 4Карабах
16.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 32-й тур Карабах3 : 0
09.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Карабах
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
23.0730.07
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
23.0730.07
Тромсё
Градец-Кралове
23.0730.07
Динамо К
ПАОК
23.0730.07
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
23.0730.07
Бешикташ
Мидтьюлланн
23.0730.07
Твенте
Ференцварош
23.0730.07
Санкт-Галлен
Бенфика
23.0730.07
Хайдук
Пафос
23.0730.07
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Карабах
100%
Ничья
0%
ЦСКА София
0%

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