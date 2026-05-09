Карабах - ЦСКА София 23 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - ЦСКА С, которое состоится 23 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Гурбан Гурбанов
|16.07.2026
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|09.07.2026
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|22.05.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 4
|16.05.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 0
|09.05.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|23.07
|30.07
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|23.07
|30.07
| Тромсё
Градец-Кралове
|23.07
|30.07
| Динамо К
ПАОК
|23.07
|30.07
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|23.07
|30.07
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|23.07
|30.07
| Твенте
Ференцварош
|23.07
|30.07
| Санкт-Галлен
Бенфика
|23.07
|30.07
| Хайдук
Пафос
|23.07
|30.07