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Динамо Киев - ПАОК 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
23 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Динамо К
ПАОК

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - ПАОК, которое состоится 23 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
Италия Алессио Лиши
Италия Алессио Лиши
История личных встреч
16.07.2026 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0 2 : 4Динамо К
09.07.2026 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо К0 : 0
24.05.2026 Украина — Премьер-лига 30-й тур Динамо К3 : 2
20.05.2026 Кубок Украины Финал 1 : 3Динамо К
16.05.2026 Украина — Премьер-лига 29-й тур 0 : 2Динамо К
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
23.0730.07
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
23.0730.07
Тромсё
Градец-Кралове
23.0730.07
Динамо К
ПАОК
23.0730.07
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
23.0730.07
Бешикташ
Мидтьюлланн
23.0730.07
Твенте
Ференцварош
23.0730.07
Санкт-Галлен
Бенфика
23.0730.07
Хайдук
Пафос
23.0730.07
Кто победит?
37 голосов болельщиков
Динамо Киев
81%
Ничья
8%
ПАОК
11%

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