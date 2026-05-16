Динамо Киев - ПАОК 23 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - ПАОК, которое состоится 23 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Алессио Лиши
|Алессио Лиши
|16.07.2026
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0 2 : 4
|09.07.2026
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|24.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 2
|20.05.2026
|Кубок Украины
|Финал
|1 : 3
|16.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|23.07
|30.07
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|23.07
|30.07
| Тромсё
Градец-Кралове
|23.07
|30.07
| Динамо К
ПАОК
|23.07
|30.07
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|23.07
|30.07
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|23.07
|30.07
| Твенте
Ференцварош
|23.07
|30.07
| Санкт-Галлен
Бенфика
|23.07
|30.07
| Хайдук
Пафос
|23.07
|30.07