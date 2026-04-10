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Твенте - Ференцварош 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
23 Июля 2026 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Твенте
Ференцварош

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Ференцварош, которое состоится 23 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
17.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 5 : 1Твенте
10.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Твенте4 : 0
03.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 2Твенте
25.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Твенте1 : 1
10.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Твенте2 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
23.0730.07
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
23.0730.07
Тромсё
Градец-Кралове
23.0730.07
Динамо К
ПАОК
23.0730.07
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
23.0730.07
Бешикташ
Мидтьюлланн
23.0730.07
Твенте
Ференцварош
23.0730.07
Санкт-Галлен
Бенфика
23.0730.07
Хайдук
Пафос
23.0730.07
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Твенте
100%
Ничья
0%
Ференцварош
0%

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