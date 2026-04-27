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Бешикташ - Мидтьюлланн 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
23 Июля 2026 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Бешикташ
Мидтьюлланн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Мидтьюлланн, которое состоится 23 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1 Германия вр Александр Нюбель
22 Турция зщ Тайлан Булут
35 Португалия зщ Тьягу Джало
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
33 Турция зщ Рыдван Йылмаз
6 Турция пз Салих Озджан
4 Нигерия пз Онинье Ндиди
18 Чехия пз Вацлав Черны
10 Турция пз Оркун Кёкчю
29 Франция пз Ильхан Факили
90 Турция нп Семих Кылычсой
16 Исландия вр Элиас Рабн Олафссон
4 Сенегал зщ Усман Диао
3 Южная Корея зщ Ли Хан Бом
6 Хорватия зщ Мартин Эрлич
11 Чили пз Дарио Осорио
8 Дания пз Филип Биллинг
19 Колумбия пз Педро Браво
20 Дания пз Вальдемар Бюсков
21 Эквадор пз Дениль Кастильо
10 Южная Корея пз Чхо Кю Сун
7 Гвинея-Бисау нп Франкулину Джу
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
Италия Винченцо Итальяно
Дания Майк Тулльберг
История личных встреч
15.05.2026 Турция — Суперлига 34-й тур 2 : 2Бешикташ
09.05.2026 Турция — Суперлига 33-й тур Бешикташ1 : 2
05.05.2026 Кубок Турции 1/2 финала Бешикташ0 : 1
01.05.2026 Турция — Суперлига 32-й тур 0 : 2Бешикташ
27.04.2026 Турция — Суперлига 31-й тур Бешикташ0 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
23.0730.07
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
23.0730.07
Тромсё
Градец-Кралове
23.0730.07
Динамо К
ПАОК
23.0730.07
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
23.0730.07
Бешикташ
Мидтьюлланн
23.0730.07
Твенте
Ференцварош
23.0730.07
Санкт-Галлен
Бенфика
23.0730.07
Хайдук
Пафос
23.0730.07
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Бешикташ
100%
Ничья
0%
Мидтьюлланн
0%

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