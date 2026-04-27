Бешикташ - Мидтьюлланн 23 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Мидтьюлланн, которое состоится 23 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Александр Нюбель
|22
|зщ
|Тайлан Булут
|35
|зщ
|Тьягу Джало
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|33
|зщ
|Рыдван Йылмаз
|6
|пз
|Салих Озджан
|4
|пз
|Онинье Ндиди
|18
|пз
|Вацлав Черны
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|29
|пз
|Ильхан Факили
|90
|нп
|Семих Кылычсой
|16
|вр
|Элиас Рабн Олафссон
|4
|зщ
|Усман Диао
|3
|зщ
|Ли Хан Бом
|6
|зщ
|Мартин Эрлич
|11
|пз
|Дарио Осорио
|8
|пз
|Филип Биллинг
|19
|пз
|Педро Браво
|20
|пз
|Вальдемар Бюсков
|21
|пз
|Дениль Кастильо
|10
|пз
|Чхо Кю Сун
|7
|нп
|Франкулину Джу
|Серген Ялчин
|Винченцо Итальяно
|Майк Тулльберг
|15.05.2026
|Турция — Суперлига
|34-й тур
|2 : 2
|09.05.2026
|Турция — Суперлига
|33-й тур
|1 : 2
|05.05.2026
|Кубок Турции
|1/2 финала
|0 : 1
|01.05.2026
|Турция — Суперлига
|32-й тур
|0 : 2
|27.04.2026
|Турция — Суперлига
|31-й тур
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|23.07
|30.07
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|23.07
|30.07
| Тромсё
Градец-Кралове
|23.07
|30.07
| Динамо К
ПАОК
|23.07
|30.07
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|23.07
|30.07
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|23.07
|30.07
| Твенте
Ференцварош
|23.07
|30.07
| Санкт-Галлен
Бенфика
|23.07
|30.07
| Хайдук
Пафос
|23.07
|30.07