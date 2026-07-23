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Мидтьюлланн - Бешикташ 30 Июля прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
30 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Мидтьюлланн
Бешикташ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Бешикташ, которое состоится 30 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Бешикташ
Стамбул, Турция
1ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
5ДаниязщРасмус Кристенсен
6ХорватиязщМартин Эрлич
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
11ЧилипзДарио Осорио
8ДанияпзФилип Биллинг
19КолумбияпзПедро Браво
15Кот-д'ИвуарпзBeni Junior
20ДанияпзВальдемар Бюсков
10Южная КореяпзЧхо Кю Сун
7Гвинея-БисаунпФранкулину Джу
1ГерманияврАлександр Нюбель
62ПанамазщАмир Мурильо
35ПортугалиязщТьягу Джало
53ТурциязщЭмир Хан Топчу
33ТурциязщРыдван Йылмаз
6ТурцияпзСалих Озджан
18ЧехияпзВацлав Черны
15БенинпзДжуниор Олаитан
10ТурцияпзОркун Кёкчю
29ФранцияпзИльхан Факили
9Южная КореянпО Хён Кю
Главные тренеры
ДанияМайк Тулльберг
ТурцияСерген Ялчин
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
23.07.2026Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матчБешикташ1 : 0Мидтьюлланн
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 30.07
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 30.07
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 30.07
Динамо К
ПАОК
2 : 3 30.07
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 30.07
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 30.07
Твенте
Ференцварош
1 : 2 30.07
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 30.07
Хайдук
Пафос
2 : 0 30.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
FC Twente/Ferencvaros
Fenerbahce/Gornik Zabrze
06.0806.08
Линкольн
Omonia Nicosia/Kairat Almaty
06.0813.08
Шэмрок Роверс
Эгнатия
06.0813.08
КуПС
Levski Sofia/Universitatea Cra
06.0813.08
Larne/FK Crvena Zvezda
Iberia 1999/Slovan Bratislava
06.0806.08
AGF/Lech Poznan
Klaksvik/FK Kauno Zalgiris
06.0806.08
Тун
Vikingur Reykjavik/Hapoel Beer
06.0813.08
Команда12
Ягеллония
Рейнджерс
06.0813.08
Hajduk Split/Pafos FC
Ред Булл Зальцбург
06.0813.08
Dynamo Kyiv/PAOK Thessaloniki
Hammarby/Anderlecht
06.0806.08
Tromsoe/Hradec Kralove
Besiktas/FC Midtjylland
06.0806.08
St. Gallen/Benfica
Хартс
06.0813.08
FC Sheriff/Maccabi Tel Aviv
Qarabag FK/CSKA Sofia
06.0806.08
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Мидтьюлланн
0%
Ничья
0%
Бешикташ
0%

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