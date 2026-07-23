Ференцварош - Твенте 30 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Твенте, которое состоится 30 Июля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джон ван ден Бром
|23.07.2026
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|0 : 0
|30.07
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|1 : 1
|30.07
| Тромсё
Градец-Кралове
|0 : 1
|30.07
| Динамо К
ПАОК
|2 : 3
|30.07
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|0 : 5
|30.07
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|1 : 0
|30.07
| Твенте
Ференцварош
|1 : 2
|30.07
| Санкт-Галлен
Бенфика
|2 : 1
|30.07
| Хайдук
Пафос
|2 : 0
|30.07
|Команда
|1
|2
| FC Twente/Ferencvaros
Fenerbahce/Gornik Zabrze
|06.08
|06.08
| Линкольн
Omonia Nicosia/Kairat Almaty
|06.08
|13.08
| Шэмрок Роверс
Эгнатия
|06.08
|13.08
| КуПС
Levski Sofia/Universitatea Cra
|06.08
|13.08
| Larne/FK Crvena Zvezda
Iberia 1999/Slovan Bratislava
|06.08
|06.08
| AGF/Lech Poznan
Klaksvik/FK Kauno Zalgiris
|06.08
|06.08
| Тун
Vikingur Reykjavik/Hapoel Beer
|06.08
|13.08
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Рейнджерс
|06.08
|13.08
| Hajduk Split/Pafos FC
Ред Булл Зальцбург
|06.08
|13.08
| Dynamo Kyiv/PAOK Thessaloniki
Hammarby/Anderlecht
|06.08
|06.08
| Tromsoe/Hradec Kralove
Besiktas/FC Midtjylland
|06.08
|06.08
| St. Gallen/Benfica
Хартс
|06.08
|13.08
| FC Sheriff/Maccabi Tel Aviv
Qarabag FK/CSKA Sofia
|06.08
|06.08