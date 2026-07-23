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Ференцварош - Твенте 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 23698
30 Июля 2026 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
Твенте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Твенте, которое состоится 30 Июля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Главные тренеры
НидерландыДжон ван ден Бром
История личных встреч
23.07.2026Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матчТвенте1 : 2Ференцварош
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 30.07
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 30.07
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 30.07
Динамо К
ПАОК
2 : 3 30.07
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 30.07
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 30.07
Твенте
Ференцварош
1 : 2 30.07
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 30.07
Хайдук
Пафос
2 : 0 30.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
FC Twente/Ferencvaros
Fenerbahce/Gornik Zabrze
06.0806.08
Линкольн
Omonia Nicosia/Kairat Almaty
06.0813.08
Шэмрок Роверс
Эгнатия
06.0813.08
КуПС
Levski Sofia/Universitatea Cra
06.0813.08
Larne/FK Crvena Zvezda
Iberia 1999/Slovan Bratislava
06.0806.08
AGF/Lech Poznan
Klaksvik/FK Kauno Zalgiris
06.0806.08
Тун
Vikingur Reykjavik/Hapoel Beer
06.0813.08
Команда12
Ягеллония
Рейнджерс
06.0813.08
Hajduk Split/Pafos FC
Ред Булл Зальцбург
06.0813.08
Dynamo Kyiv/PAOK Thessaloniki
Hammarby/Anderlecht
06.0806.08
Tromsoe/Hradec Kralove
Besiktas/FC Midtjylland
06.0806.08
St. Gallen/Benfica
Хартс
06.0813.08
FC Sheriff/Maccabi Tel Aviv
Qarabag FK/CSKA Sofia
06.0806.08
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ференцварош
0%
Ничья
0%
Твенте
0%

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