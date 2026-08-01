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Легия - Заглембе Л 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
02 Августа 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Легия
Заглембе Л

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Заглембе Л, которое состоится 02 Августа 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
17.04.2026 Польша — Экстракласса 29-й тур Легия1 : 0Заглембе Л
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Заглембе Л3 : 1Легия
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Заглембе Л0 : 3Легия
20.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Легия2 : 0Заглембе Л
25.05.2024 Польша - Экстракласса 34-й тур Легия2 : 1Заглембе Л
03.12.2023 Польша - Экстракласса 17-й тур Заглембе Л0 : 3Легия
04.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Заглембе Л1 : 2Легия
23.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Легия2 : 0Заглембе Л
04.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Заглембе Л1 : 3Легия
15.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Легия4 : 0Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония26
2
Лига чемпионов
Лех П24
3
Лига Европы
Висла Плоцк24
4
Лига конференций
Заглембе Л13
5 Пяст23
6 Радомяк13
7 Гурник З13
8 Легия13
9 Висла Кр23
10 Видзев22
11 Краковия11
12 Мотор21
13 ГКС Катовице10
14 Ракув10
15 Шлёнск10
16
Зона вылета
Погонь10
17
Зона вылета
Корона10
18
Зона вылета
Вечиста Краков20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Легия
0%
Ничья
0%
Заглембе Л
0%

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