Шлёнск - Ракув 02 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шлёнск - Ракув, которое состоится 02 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Анте Шимунджа
|25.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|3 : 0
|26.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|0 : 0
|25.05.2024
|Польша - Экстракласса
|34-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Польша - Экстракласса
|17-й тур
|1 : 1
|10.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|4 : 1
|28.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 4
|10.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|1 : 2
|23.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|2 : 0
|05.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|2
|4
| 3
Лига Европы
|Висла Плоцк
|2
|4
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|1
|3
|5
|Пяст
|2
|3
|6
|Радомяк
|1
|3
|7
|Гурник З
|1
|3
|8
|Легия
|1
|3
|9
|Висла Кр
|2
|3
|10
|Видзев
|2
|2
|11
|Краковия
|1
|1
|12
|Мотор
|2
|1
|13
|ГКС Катовице
|1
|0
|14
|Ракув
|1
|0
|15
|Шлёнск
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Погонь
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Корона
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|2
|0