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Шлёнск - Ракув 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
02 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Шлёнск
Ракув

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шлёнск - Ракув, которое состоится 02 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Словения Анте Шимунджа
История личных встреч
25.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Ракув3 : 0Шлёнск
26.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Шлёнск0 : 0Ракув
25.05.2024 Польша - Экстракласса 34-й тур Ракув1 : 2Шлёнск
03.12.2023 Польша - Экстракласса 17-й тур Шлёнск1 : 1Ракув
10.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Ракув4 : 1Шлёнск
28.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Шлёнск1 : 4Ракув
10.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Ракув1 : 1Шлёнск
16.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Шлёнск1 : 2Ракув
23.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Ракув2 : 0Шлёнск
05.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Шлёнск1 : 0Ракув
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония26
2
Лига чемпионов
Лех П24
3
Лига Европы
Висла Плоцк24
4
Лига конференций
Заглембе Л13
5 Пяст23
6 Радомяк13
7 Гурник З13
8 Легия13
9 Висла Кр23
10 Видзев22
11 Краковия11
12 Мотор21
13 ГКС Катовице10
14 Ракув10
15 Шлёнск10
16
Зона вылета
Погонь10
17
Зона вылета
Корона10
18
Зона вылета
Вечиста Краков20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шлёнск
0%
Ничья
0%
Ракув
0%

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