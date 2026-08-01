ГКС Катовице - Радомяк 02 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Радомяк, которое состоится 02 Августа 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|08.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|3 : 2
|06.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|20.07.2024
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|2
|4
| 3
Лига Европы
|Висла Плоцк
|2
|4
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|1
|3
|5
|Пяст
|2
|3
|6
|Радомяк
|1
|3
|7
|Гурник З
|1
|3
|8
|Легия
|1
|3
|9
|Висла Кр
|2
|3
|10
|Видзев
|2
|2
|11
|Краковия
|1
|1
|12
|Мотор
|2
|1
|13
|ГКС Катовице
|1
|0
|14
|Ракув
|1
|0
|15
|Шлёнск
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Погонь
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Корона
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|2
|0