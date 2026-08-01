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ГКС Катовице - Радомяк 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
ГКС Катовице
Радомяк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Радомяк, которое состоится 02 Августа 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Радомяк
Радом
История личных встреч
08.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур Радомяк0 : 1ГКС Катовице
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур ГКС Катовице3 : 2Радомяк
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Радомяк1 : 1ГКС Катовице
20.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур ГКС Катовице1 : 2Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония26
2
Лига чемпионов
Лех П24
3
Лига Европы
Висла Плоцк24
4
Лига конференций
Заглембе Л13
5 Пяст23
6 Радомяк13
7 Гурник З13
8 Легия13
9 Висла Кр23
10 Видзев22
11 Краковия11
12 Мотор21
13 ГКС Катовице10
14 Ракув10
15 Шлёнск10
16
Зона вылета
Погонь10
17
Зона вылета
Корона10
18
Зона вылета
Вечиста Краков20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ГКС Катовице
0%
Ничья
0%
Радомяк
0%

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