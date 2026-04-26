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Ред Булл Зальцбург - Пафос 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
06 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ред Булл Зальцбург
Пафос

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Пафос, которое состоится 06 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Пафос
Пафос, Кипр
Главные тренеры
Германия Дэнни Рёль
История личных встреч
01.08.2026 Австрия — Бундеслига 1-й тур Ред Булл Зальцбург1 : 0
17.05.2026 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Ред Булл Зальцбург1 : 3
10.05.2026 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 2 : 1Ред Булл Зальцбург
03.05.2026 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 30-й тур Ред Булл Зальцбург1 : 1
26.04.2026 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 29-й тур 1 : 0Ред Булл Зальцбург
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 13.08
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 11.08
Ференцварош
Гурник З
05.0813.08
КуПС
Университатя Кр
06.0813.08
Ягеллония
Рейнджерс
06.0813.08
Маккаби Т-А
ЦСКА С
06.0813.08
Линкольн
Омония
06.0813.08
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
06.0813.08
Градец-Кралове
Бешикташ
06.0813.08
Ред Булл Зальцбург
Пафос
06.0813.08
ПАОК
Андерлехт
06.0813.08
Тун
Викингур Р
06.0813.08
Бенфика
Хартс
06.0813.08
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ред Булл Зальцбург
0%
Ничья
0%
Пафос
0%

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