00:29 ()
Свернуть список

Бенфика - Хартс 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
06 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бенфика
Хартс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Хартс, которое состоится 06 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Бельгия Воутер Вранкен
История личных встреч
30.07.2026 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Бенфика5 : 0
23.07.2026 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Бенфика
17.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Бенфика2 : 0
16.05.2026 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 3Бенфика
11.05.2026 Португалия — Примейра 33-й тур Бенфика2 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 13.08
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 11.08
Ференцварош
Гурник З
05.0813.08
КуПС
Университатя Кр
06.0813.08
Ягеллония
Рейнджерс
06.0813.08
Маккаби Т-А
ЦСКА С
06.0813.08
Линкольн
Омония
06.0813.08
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
06.0813.08
Градец-Кралове
Бешикташ
06.0813.08
Ред Булл Зальцбург
Пафос
06.0813.08
ПАОК
Андерлехт
06.0813.08
Тун
Викингур Р
06.0813.08
Бенфика
Хартс
06.0813.08
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Бенфика
100%
Ничья
0%
Хартс
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close