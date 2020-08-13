Викингур Р - Тун 13 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Викингур Р - Тун, которое состоится 13 Августа 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Викингсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сёльви Оттесен
|06.08.2026
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|0 : 0
|0 : 0 5 : 4
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|1 : 1
|3 : 1
| Тромсё
Градец-Кралове
|0 : 1
|3 : 1
| Динамо К
ПАОК
|2 : 3
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|0 : 5
|1 : 0
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|1 : 0
|0 : 2
| Твенте
Ференцварош
|1 : 2
|2 : 2
| Санкт-Галлен
Бенфика
|2 : 1
|5 : 0
| Хайдук
Пафос
|2 : 0
|4 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Шэмрок Роверс
Эгнатия
|3 : 1
|13.08
| Ларн
Иберия 1999
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Ференцварош
Гурник З
|1 : 0
|13.08
| КуПС
Университатя Кр
|1 : 1
|13.08
| Ягеллония
Рейнджерс
|2 : 1
|13.08
| Маккаби Т-А
ЦСКА С
|0 : 3
|13.08
| Линкольн
Омония
|1 : 1
|13.08
|Команда
|1
|2
| Лех П
КИ Клаксвик
|1 : 0
|13.08
| Градец-Кралове
Бешикташ
|0 : 1
|13.08
| Ред Булл Зальцбург
Пафос
|1 : 0
|13.08
| ПАОК
Андерлехт
|0 : 1
|13.08
| Тун
Викингур Р
|3 : 0
|13.08
| Бенфика
Хартс
|6 : 1
|13.08