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ЦСКА С - Маккаби Т-А 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43632
13 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
ЦСКА С
Маккаби Т-А

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА С - Маккаби Т-А, которое состоится 13 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Василь Левски (София, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА С
София, Болгария
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
СербияЖарко Лазетич
История личных встреч
06.08.2026Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчМаккаби Т-А0 : 3ЦСКА С
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 13.08
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 13.08
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 13.08
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 13.08
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 13.08
Линкольн
Омония
1 : 1 13.08
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 13.08
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 13.08
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 13.08
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 13.08
Тун
Викингур Р
3 : 0 13.08
Бенфика
Хартс
6 : 1 13.08
Кто победит?
1 голосов болельщиков
ЦСКА С
100%
Ничья
0%
Маккаби Т-А
0%

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