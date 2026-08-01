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Севилья - Райо Вальекано 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
15 Августа 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 1-й тур
Севилья
Райо Вальекано

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Райо Вальекано, которое состоится 15 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
2 Испания зщ Хуан Иглесиас
12 Сенегал зщ Аруна Санганте
4 Испания зщ Кике Салас
17 Чили зщ Габриэль Суасо
6 Франция пз Люсьен Агуме
11 Швейцария пз Рубен Варгас
18 Испания пз Хон Гуриди
19 Испания пз Осо
27 Испания пз Нико Гильен
16 Испания нп Исаак Ромеро
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
27 Испания зщ Пелайо Фернандес
20 Албания зщ Иван Балиу
23 Испания пз Оскар Мартин
17 Испания пз Унай Лопес
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
18 Испания пз Альваро Гарсия
7 Испания нп Иси Паласон
9 Бразилия нп Алешандре Журавски
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
08.03.2026 Испания — Примера 27-й тур Севилья1 : 1Райо Вальекано
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Райо Вальекано0 : 1Севилья
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Райо Вальекано1 : 1Севилья
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Севилья1 : 0Райо Вальекано
05.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Райо Вальекано1 : 2Севилья
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Севилья2 : 2Райо Вальекано
19.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Райо Вальекано1 : 1Севилья
29.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Севилья0 : 1Райо Вальекано
13.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Райо Вальекано1 : 1Севилья
15.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Севилья3 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Севилья00
2
Лига чемпионов
Хетафе00
3
Лига чемпионов
Атлетик Б00
4
Лига чемпионов
Райо Вальекано00
5
Лига Европы
Осасуна00
6
Лига конференций
Эспаньол00
7 Реал Сосьедад00
8 Леванте00
9 Бетис00
10 Реал Мадрид00
11 Барселона00
12 Расинг00
13 Депортиво00
14 Малага00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Эльче00
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Севилья
50%
Ничья
50%
Райо Вальекано
0%

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