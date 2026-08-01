Севилья - Райо Вальекано 15 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Райо Вальекано, которое состоится 15 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|12
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|11
|пз
|Рубен Варгас
|18
|пз
|Хон Гуриди
|19
|пз
|Осо
|27
|пз
|Нико Гильен
|16
|нп
|Исаак Ромеро
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|27
|зщ
|Пелайо Фернандес
|20
|зщ
|Иван Балиу
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|7
|нп
|Иси Паласон
|9
|нп
|Алешандре Журавски
|Луис Гарсия Пласа
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|05.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|0
|0
|7
|Реал Сосьедад
|0
|0
|8
|Леванте
|0
|0
|9
|Бетис
|0
|0
|10
|Реал Мадрид
|0
|0
|11
|Барселона
|0
|0
|12
|Расинг
|0
|0
|13
|Депортиво
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|0
|0