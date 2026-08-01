Риу Аве - Порту 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Порту, которое состоится 15 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|54
|зщ
|Георгиос Льявас
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|39
|зщ
|Густаво Манша
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|90
|пз
|Диогу Нашсименту
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|30
|пз
|Roland Galcik
|27
|пз
|Тобиас Медина
|7
|пз
|Диого Безерра
|9
|нп
|Тамбле
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|7
|нп
|Виллиам Гомес
|19
|нп
|Андре Силва
|11
|нп
|Пепе
|Сотирис Силайдопулос
|Франческо Фариоли
|22.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|19.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|03.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|28.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 1
|16.12.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Жил Висенте
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Маритиму
|1
|3
| 4
Лига Европы
|Арока
|1
|3
| 5
Лига конференций
|Академику
|1
|1
|6
|Спортинг
|1
|1
|7
|Насьонал
|1
|1
|8
|Брага
|1
|1
|9
|Фамаликан
|1
|1
|10
|Санта-Клара
|1
|1
|11
|Морейренсе
|1
|1
|12
|Бенфика
|1
|1
|13
|Эштрела
|1
|1
|14
|Эшторил
|1
|1
|15
|Риу Аве
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алверка
|1
|0