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Риу Аве - Порту 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
15 Августа 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Риу Аве
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Порту, которое состоится 15 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Порту
Порту
99 Нидерланды вр Эннио ван дер Гау
54 Греция зщ Георгиос Льявас
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
39 Бразилия зщ Густаво Манша
6 Англия зщ Нельсон Эбби
90 Португалия пз Диогу Нашсименту
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
30 Словакия пз Roland Galcik
27 Аргентина пз Тобиас Медина
7 Бразилия пз Диого Безерра
9 Гвинея-Бисау нп Тамбле
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
19 Португалия нп Андре Силва
11 Бразилия нп Пепе
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
22.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Порту1 : 0Риу Аве
19.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Риу Аве0 : 3Порту
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Риу Аве2 : 2Порту
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Порту2 : 0Риу Аве
03.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Порту0 : 0Риу Аве
28.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Риу Аве1 : 2Порту
18.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Порту1 : 0Риу Аве
28.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Риу Аве3 : 1Порту
16.12.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 3-й тур Порту1 : 0Риу Аве
15.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Риу Аве0 : 3Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту13
2
Лига чемпионов
Жил Висенте13
3
Лига чемпионов
Маритиму13
4
Лига Европы
Арока13
5
Лига конференций
Академику11
6 Спортинг11
7 Насьонал11
8 Брага11
9 Фамаликан11
10 Санта-Клара11
11 Морейренсе11
12 Бенфика11
13 Эштрела11
14 Эшторил11
15 Риу Аве10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Алверка10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Риу Аве
0%
Ничья
0%
Порту
0%

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