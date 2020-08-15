Фортуна - Камбюр 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Камбюр, которое состоится 15 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|2
|пз
|Сибе Вилен
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|5
|пз
|Яссин Укили
|10
|пз
|Оле тер Хар Ромени
|25
|нп
|Леквинсио Зефёйк
|1
|вр
|Тейс Янсен
|16
|зщ
|Рик Мюлдерс
|4
|зщ
|Исмаэль Бауф
|6
|зщ
|Джамал Амофа
|23
|зщ
|Лукас Йеттен
|14
|зщ
|Ryan van de Pavert
|10
|пз
|Рафик Эль Аргуиуи
|8
|пз
|Никки Саурен
|29
|нп
|Iwan Henstra
|9
|нп
|Скай Винк
|11
|нп
|Ильес Амаш
|Данни Бёйс
|29.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 2
|20.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 4
|26.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 0
|19.12.2018
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 1
|23.03.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|31-й тур
|3 : 2
|17.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эксельсиор
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Аякс
|1
|3
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Телстар
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|1
|3
|8
|Фейеноорд
|1
|3
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|11
|НЕК Неймеген
|1
|0
|12
|Утрехт
|1
|0
|13
|Твенте
|1
|0
|14
|Спарта
|1
|0
|15
|ПЕК Зволле
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|1
|0