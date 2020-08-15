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Фортуна - Камбюр 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
15 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Брёкелен, Нидерланды);
Фортуна
Камбюр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Камбюр, которое состоится 15 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Камбюр
Леуварден
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
2 Бельгия пз Сибе Вилен
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
5 Нидерланды пз Яссин Укили
10 Индонезия пз Оле тер Хар Ромени
25 Нидерланды нп Леквинсио Зефёйк
1 Нидерланды вр Тейс Янсен
16 Нидерланды зщ Рик Мюлдерс
4 Марокко зщ Исмаэль Бауф
6 Нидерланды зщ Джамал Амофа
23 Нидерланды зщ Лукас Йеттен
14 Нидерланды зщ Ryan van de Pavert
10 Марокко пз Рафик Эль Аргуиуи
8 Кюрасао пз Никки Саурен
29 Нидерланды нп Iwan Henstra
9 Нидерланды нп Скай Винк
11 Франция нп Ильес Амаш
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
29.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Камбюр1 : 2Фортуна
20.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Фортуна1 : 4Камбюр
26.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Камбюр2 : 1Фортуна
16.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Фортуна1 : 0Камбюр
19.12.2018 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фортуна2 : 1Камбюр
23.03.2018 Нидерланды - Первый дивизион 31-й тур Фортуна3 : 2Камбюр
17.11.2017 Нидерланды - Первый дивизион 13-й тур Камбюр1 : 0Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эксельсиор13
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс13
3
Лига Европы
Аякс13
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
5
Плей-офф Лиги конференций
Телстар13
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен13
8 Фейеноорд13
9 Фортуна11
10 ПСВ Эйндховен11
11 НЕК Неймеген10
12 Утрехт10
13 Твенте10
14 Спарта10
15 ПЕК Зволле10
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг10
17
Зона вылета
Виллем II10
18
Зона вылета
Камбюр10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фортуна
0%
Ничья
0%
Камбюр
0%

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