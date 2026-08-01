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Видзев - Корона 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
15 Августа 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Видзев
Корона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Корона, которое состоится 15 Августа 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Корона
Кельце
История личных встреч
15.05.2026 Польша — Экстракласса 33-й тур Корона1 : 0Видзев
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Видзев1 : 3Корона
11.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур Корона2 : 1Видзев
04.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Видзев0 : 1Корона
01.04.2024 Польша - Экстракласса 26-й тур Видзев3 : 1Корона
22.09.2023 Польша - Экстракласса 9-й тур Корона1 : 1Видзев
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Видзев0 : 3Корона
12.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Корона0 : 1Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П37
2
Лига чемпионов
Легия37
3
Лига Европы
Гурник З26
4
Лига конференций
Погонь36
5 Висла Кр36
6 Ягеллония36
7 Видзев35
8 Висла Плоцк34
9 Шлёнск34
10 ГКС Катовице23
11 Заглембе Л23
12 Радомяк33
13 Пяст33
14 Краковия32
15 Корона21
16
Зона вылета
Мотор31
17
Зона вылета
Ракув20
18
Зона вылета
Вечиста Краков20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Видзев
0%
Ничья
0%
Корона
0%

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