Мотор - ГКС Катовице 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - ГКС Катовице, которое состоится 16 Августа 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|17.04.2026
|Польша — Экстракласса
|29-й тур
|3 : 2
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 5
|24.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 2
|16.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Легия
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|3
|7
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Погонь
|3
|6
|5
|Висла Кр
|3
|6
|6
|Заглембе Л
|3
|6
|7
|Ягеллония
|3
|6
|8
|Видзев
|3
|5
|9
|Висла Плоцк
|3
|4
|10
|Шлёнск
|4
|4
|11
|ГКС Катовице
|2
|3
|12
|Вечиста Краков
|3
|3
|13
|Радомяк
|4
|3
|14
|Пяст
|4
|3
|15
|Краковия
|3
|2
| 16
Зона вылета
|Корона
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Мотор
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Ракув
|2
|0