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Мотор - ГКС Катовице 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
16 Августа 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Мотор
ГКС Катовице

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - ГКС Катовице, которое состоится 16 Августа 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
17.04.2026 Польша — Экстракласса 29-й тур ГКС Катовице3 : 2Мотор
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Мотор2 : 5ГКС Катовице
24.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Мотор3 : 2ГКС Катовице
16.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур ГКС Катовице0 : 0Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия410
2
Лига чемпионов
Лех П37
3
Лига Европы
Гурник З26
4
Лига конференций
Погонь36
5 Висла Кр36
6 Заглембе Л36
7 Ягеллония36
8 Видзев35
9 Висла Плоцк34
10 Шлёнск44
11 ГКС Катовице23
12 Вечиста Краков33
13 Радомяк43
14 Пяст43
15 Краковия32
16
Зона вылета
Корона21
17
Зона вылета
Мотор31
18
Зона вылета
Ракув20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Мотор
0%
Ничья
0%
ГКС Катовице
0%

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