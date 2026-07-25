Иберия 1999 - Ягеллония 27 Августа прямая трансляция
- 11'Юки Кобаяси
- 34'1:0Хесус Имас
- 45+2'2:0Йереми Агбонифо
- 62'3:0Ибрахим Альхассан
- 90+2'4:0Серхио Лосано
- 49'Георгий Кобуладзе
- 61'Вахид Селимович
- 71'Николоз Дадиани
- 81'Эльдар Кулиев
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иберия 1999 - Ягеллония, которое состоится 27 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|15
|зщ
|Норберт Войтушек
|5
|зщ
|Бернарду Витал
|4
|зщ
|Юки Кобаяси
|23
|зщ
|Гильерме Монтоя
|6
|пз
|Тарас Романчук
|19
|пз
|Андерс Клюнге
|7
|пз
|Каетан Шмыт
|
79'
|11
|нп
|Хесус Имас
|
70'
|10
|нп
|Йереми Агбонифо
|
59'
|99
|нп
|Ник Прелец
|
79'
|30
|нп
|Ousmane Sow
|
59'
|21
|пз
|Серхио Лосано
|
70'
|27
|зщ
|Родригу Консейсау
|
79'
|17
|нп
|Юссуф Силла
|
79'
|31
|вр
|Георгий Макаридзе
|5
|зщ
|Джемали-Георгий Джинджолава
|4
|зщ
|Вахид Селимович
|25
|зщ
|Александр Амисулашвили
|
80'
|40
|зщ
|Георгий Кобуладзе
|
80'
|6
|пз
|Николоз Дадиани
|
80'
|14
|пз
|Ибрахим Альхассан
|
66'
|8
|пз
|Бакар Кардава
|17
|нп
|Stephen Ende
|
70'
|19
|нп
|Ника Сихарулашвили
|10
|нп
|Звиад Начкебия
|27
|пз
|Георгий Куция
|
66'
|9
|нп
|Амиран Дзагания
|
70'
|30
|зщ
|Николоз Бочоришвили
|
80'
|22
|зщ
|Sebastian Figueredo
|
80'
|23
|пз
|Эльдар Кулиев
|
80'
|1
|вр
|Michal Perchel
|2
|зщ
|Цезарий Полак
|44
|зщ
|Апостолос Константопулос
|8
|пз
|Давид Драхаль
|72
|пз
|Камиль Юзвяк
|85
|пз
|Эрик Козловски
|9
|нп
|Димитрис Раллис
|61
|Bartlomiej Krasiewicz
|1
|вр
|Торнике Мегрелишвили
|29
|нп
|Ладо Чихрадзе
|32
|Davit Gogilashvili
|35
|Saba Avdoevi
|Адриан Семенец
|13.08.2026
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|09.08.2026
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|0 : 2
|06.08.2026
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|31.07.2026
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|1 : 2
|25.07.2026
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|0 : 0
|0 : 0 5 : 4
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|1 : 1
|3 : 1
| Тромсё
Градец-Кралове
|0 : 1
|3 : 1
| Динамо К
ПАОК
|2 : 3
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|0 : 5
|1 : 0
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|1 : 0
|0 : 2
| Твенте
Ференцварош
|1 : 2
|2 : 2
| Санкт-Галлен
Бенфика
|2 : 1
|5 : 0
| Хайдук
Пафос
|2 : 0
|4 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Шэмрок Роверс
Эгнатия
|3 : 1
|5 : 1
| Ларн
Иберия 1999
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Ференцварош
Гурник З
|1 : 0
|1 : 1
| КуПС
Университатя Кр
|1 : 1
|2 : 1
| Ягеллония
Рейнджерс
|2 : 1
|1 : 1
| Маккаби Т-А
ЦСКА С
|0 : 3
|1 : 3
| Линкольн
Омония
|1 : 1
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Лех П
КИ Клаксвик
|1 : 0
|0 : 5
| Градец-Кралове
Бешикташ
|0 : 1
|1 : 0
| Ред Булл Зальцбург
Пафос
|1 : 0
|3 : 3
| ПАОК
Андерлехт
|0 : 1
|3 : 2
| Тун
Викингур Р
|3 : 0
|3 : 2
| Бенфика
Хартс
|6 : 1
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Кайрат
Андерлехт
|0 : 3
|27.08
| Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
|0 : 1
|27.08
| Ягеллония
Иберия 1999
|4 : 0
|27.08
| Бешикташ
Кауно Жальгирис
|20.08
|27.08
| Трабзонспор
Ференцварош
|20.08
|27.08
| Эгнатия
Лиллестрем
|20.08
|27.08
|Команда
|1
|2
| Университатя Кр
Арарат-Армения
|20.08
|27.08
| Лех П
Тун
|20.08
|27.08
| ОФИ
ЦСКА С
|20.08
|27.08
| Сент-Трюйден
Омония
|20.08
|27.08
| Црвена Звезда
Виктория Пльзень
|20.08
|27.08
| Бенфика
Орхус
|20.08
|27.08