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Иберия 1999 - Ягеллония 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
20 Августа 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Ягеллония
Окончен
4 : 0
Иберия 1999

  • 11'
    Юки Кобаяси
  • 34'
    1:0
    Хесус Имас
  • 45+2'
    2:0
    Йереми Агбонифо
  • 62'
    3:0
    Ибрахим Альхассан
  • 90+2'
    4:0
    Серхио Лосано
0'
45'
90'
  • 49'
    Георгий Кобуладзе
  • 61'
    Вахид Селимович
  • 71'
    Николоз Дадиани
  • 81'
    Эльдар Кулиев
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иберия 1999 - Ягеллония, которое состоится 27 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток, Польша
Иберия 1999
Тбилиси, Грузия
50 Польша вр Славомир Абрамович
15 Польша зщ Норберт Войтушек
5 Португалия зщ Бернарду Витал
4 Япония зщ Юки Кобаяси
23 Португалия зщ Гильерме Монтоя
6 Польша пз Тарас Романчук
19 Дания пз Андерс Клюнге
7 Польша пз Каетан Шмыт
79'
11 Испания нп Хесус Имас
70'
10 Швеция нп Йереми Агбонифо
59'
99 Словения нп Ник Прелец
79'
30 Франция нп Ousmane Sow
59'
21 Испания пз Серхио Лосано
70'
27 Португалия зщ Родригу Консейсау
79'
17 Бельгия нп Юссуф Силла
79'
31 Грузия вр Георгий Макаридзе
5 Грузия зщ Джемали-Георгий Джинджолава
4 Люксембург зщ Вахид Селимович
25 Грузия зщ Александр Амисулашвили
80'
40 Грузия зщ Георгий Кобуладзе
80'
6 Грузия пз Николоз Дадиани
80'
14 Нигерия пз Ибрахим Альхассан
66'
8 Грузия пз Бакар Кардава
17 Нигерия нп Stephen Ende
70'
19 Грузия нп Ника Сихарулашвили
10 Грузия нп Звиад Начкебия
27 Грузия пз Георгий Куция
66'
9 Грузия нп Амиран Дзагания
70'
30 Грузия зщ Николоз Бочоришвили
80'
22 Уругвай зщ Sebastian Figueredo
80'
23 Украина пз Эльдар Кулиев
80'
Запасные
1 Польша вр Michal Perchel
2 Польша зщ Цезарий Полак
44 Греция зщ Апостолос Константопулос
8 Польша пз Давид Драхаль
72 Польша пз Камиль Юзвяк
85 Польша пз Эрик Козловски
9 Греция нп Димитрис Раллис
61 Польша Bartlomiej Krasiewicz
1 Грузия вр Торнике Мегрелишвили
29 Грузия нп Ладо Чихрадзе
32 Грузия Davit Gogilashvili
35 Грузия Saba Avdoevi
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
13.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Ягеллония
09.08.2026 Польша — Экстракласса 3-й тур Ягеллония0 : 2
06.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ягеллония2 : 1
31.07.2026 Польша — Экстракласса 2-й тур 1 : 2Ягеллония
25.07.2026 Польша — Экстракласса 1-й тур Ягеллония1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 5 : 1
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 1 : 1
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 2 : 1
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 1 : 1
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 1 : 3
Линкольн
Омония
1 : 1 1 : 0
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 0 : 5
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 3 : 3
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 3 : 2
Тун
Викингур Р
3 : 0 3 : 2
Бенфика
Хартс
6 : 1 1 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Кайрат
Андерлехт
0 : 3 27.08
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
0 : 1 27.08
Ягеллония
Иберия 1999
4 : 0 27.08
Бешикташ
Кауно Жальгирис
20.0827.08
Трабзонспор
Ференцварош
20.0827.08
Эгнатия
Лиллестрем
20.0827.08
Команда12
Университатя Кр
Арарат-Армения
20.0827.08
Лех П
Тун
20.0827.08
ОФИ
ЦСКА С
20.0827.08
Сент-Трюйден
Омония
20.0827.08
Црвена Звезда
Виктория Пльзень
20.0827.08
Бенфика
Орхус
20.0827.08

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