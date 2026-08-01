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Арарат-Армения - Университатя 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Крайова (Крайова, Румыния), вместимость: 30983
20 Августа 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Университатя Кр
Арарат-Армения

  • 33'
    1:1
    Никушор Банку
  • 39'
    Давид Матей
  • 47'
    Александр Романчук
  • 69'
    Адриан Рус
  • 77'
    Мандей Этим
0'
45'
90'
  • 21'
    0:1
    Александрос Малис
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Университатя, которое состоится 27 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Крайова (Крайова, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Университатя Кр
Крайова, Румыния
Арарат-Армения
Ереван, Армения
21 Румыния вр Лауренциу Попеску
3 Украина зщ Александр Романчук
28 Румыния зщ Адриан Рус
6 Румыния зщ Владимир Скречу
17 Коста-Рика пз Карлос Мора
5 Грузия пз Анзор Меквабишвили
85'
20 Румыния пз Александру Чикылдэу
69'
11 Румыния пз Никушор Банку
30 Румыния пз Давид Матей
62'
9 Палестина нп Ассад Аль-Хамлауи
62'
10 Румыния нп Штефан Баярам
85'
12 Нигерия нп Мандей Этим
62'
7 Франция нп Стивен Нсимба
62'
23 Португалия пз Самуэл Телеш
69'
8 Румыния пз Тудор Бэлуцэ
85'
29 Румыния нп Лука Бэсчану
85'
98 Бразилия вр Жоао Бравин
3 Армения зщ Хуниор Хулио
43 Португалия зщ Бруну Вилсон
47 Греция зщ Александрос Малис
16 Армения зщ Эдгар Григорян
2 Португалия пз Угу Оливейра
75'
70 Португалия пз Бенни
69'
19 Армения пз Карен Мурадян
80'
77 Армения нп Артур Серобян
80'
91 Бразилия нп Сандро Лима
11 Гвинея-Бисау нп Зидан Банжаки
80'
95 Бразилия нп Карлос Франса
69'
8 Колумбия пз Juan Balanta
75'
17 Франция пз Максанс Карлье
80'
20 Кения пз Алвин Тера
80'
7 Армения нп Жираир Шагоян
80'
Запасные
1 Румыния вр Александру Максим
90 Румыния вр Рэзван Сава
24 Сербия зщ Никола Стеванович
4 Румыния пз Александру Крецу
18 Румыния пз Михня Рэдулеску
19 Кабо-Верде нп Эри Тавареш
1 Армения вр Арман Нерсесян
5 Бразилия зщ Луис Фелипе
14 Португалия зщ Бруну Перейра
6 Армения пз Мишель Айвазян
9 Армения нп Араик Элоян
25 Сенегал нп Алиун Ндур
90 Гана нп Пол Айонго
Главные тренеры
Португалия Тулипа
История личных встреч
16.08.2026 Румыния — Лига 1 5-й тур 1 : 1Университатя Кр
13.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Университатя Кр2 : 1
09.08.2026 Румыния — Лига 1 4-й тур Университатя Кр0 : 1
06.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Университатя Кр
01.08.2026 Румыния — Лига 1 3-й тур Университатя Кр4 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 5 : 1
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 1 : 1
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 2 : 1
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 1 : 1
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 1 : 3
Линкольн
Омония
1 : 1 1 : 0
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 0 : 5
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 3 : 3
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 3 : 2
Тун
Викингур Р
3 : 0 3 : 2
Бенфика
Хартс
6 : 1 1 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Кайрат
Андерлехт
0 : 3 27.08
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
0 : 1 27.08
Ягеллония
Иберия 1999
4 : 0 27.08
Бешикташ
Кауно Жальгирис
3 : 0 27.08
Трабзонспор
Ференцварош
0 : 1 27.08
Эгнатия
Лиллестрем
0 : 0 27.08
Команда12
Университатя Кр
Арарат-Армения
1 : 1 27.08
Лех П
Тун
7 : 0 27.08
ОФИ
ЦСКА С
20.0827.08
Сент-Трюйден
Омония
20.0827.08
Црвена Звезда
Виктория Пльзень
20.0827.08
Бенфика
Орхус
20.0827.08

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