Арарат-Армения - Университатя 27 Августа прямая трансляция
- 33'1:1Никушор Банку
- 39'Давид Матей
- 47'Александр Романчук
- 69'Адриан Рус
- 77'Мандей Этим
- 21'0:1Александрос Малис
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Университатя, которое состоится 27 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Крайова (Крайова, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|21
|вр
|Лауренциу Попеску
|3
|зщ
|Александр Романчук
|28
|зщ
|Адриан Рус
|6
|зщ
|Владимир Скречу
|17
|пз
|Карлос Мора
|5
|пз
|Анзор Меквабишвили
|
85'
|20
|пз
|Александру Чикылдэу
|
69'
|11
|пз
|Никушор Банку
|30
|пз
|Давид Матей
|
62'
|9
|нп
|Ассад Аль-Хамлауи
|
62'
|10
|нп
|Штефан Баярам
|
85'
|12
|нп
|Мандей Этим
|
62'
|7
|нп
|Стивен Нсимба
|
62'
|23
|пз
|Самуэл Телеш
|
69'
|8
|пз
|Тудор Бэлуцэ
|
85'
|29
|нп
|Лука Бэсчану
|
85'
|98
|вр
|Жоао Бравин
|3
|зщ
|Хуниор Хулио
|43
|зщ
|Бруну Вилсон
|47
|зщ
|Александрос Малис
|16
|зщ
|Эдгар Григорян
|2
|пз
|Угу Оливейра
|
75'
|70
|пз
|Бенни
|
69'
|19
|пз
|Карен Мурадян
|
80'
|77
|нп
|Артур Серобян
|
80'
|91
|нп
|Сандро Лима
|11
|нп
|Зидан Банжаки
|
80'
|95
|нп
|Карлос Франса
|
69'
|8
|пз
|Juan Balanta
|
75'
|17
|пз
|Максанс Карлье
|
80'
|20
|пз
|Алвин Тера
|
80'
|7
|нп
|Жираир Шагоян
|
80'
|1
|вр
|Александру Максим
|90
|вр
|Рэзван Сава
|24
|зщ
|Никола Стеванович
|4
|пз
|Александру Крецу
|18
|пз
|Михня Рэдулеску
|19
|нп
|Эри Тавареш
|1
|вр
|Арман Нерсесян
|5
|зщ
|Луис Фелипе
|14
|зщ
|Бруну Перейра
|6
|пз
|Мишель Айвазян
|9
|нп
|Араик Элоян
|25
|нп
|Алиун Ндур
|90
|нп
|Пол Айонго
|Тулипа
|16.08.2026
|Румыния — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|13.08.2026
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|09.08.2026
|Румыния — Лига 1
|4-й тур
|0 : 1
|06.08.2026
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|01.08.2026
|Румыния — Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|0 : 0
|0 : 0 5 : 4
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|1 : 1
|3 : 1
| Тромсё
Градец-Кралове
|0 : 1
|3 : 1
| Динамо К
ПАОК
|2 : 3
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|0 : 5
|1 : 0
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|1 : 0
|0 : 2
| Твенте
Ференцварош
|1 : 2
|2 : 2
| Санкт-Галлен
Бенфика
|2 : 1
|5 : 0
| Хайдук
Пафос
|2 : 0
|4 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Шэмрок Роверс
Эгнатия
|3 : 1
|5 : 1
| Ларн
Иберия 1999
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Ференцварош
Гурник З
|1 : 0
|1 : 1
| КуПС
Университатя Кр
|1 : 1
|2 : 1
| Ягеллония
Рейнджерс
|2 : 1
|1 : 1
| Маккаби Т-А
ЦСКА С
|0 : 3
|1 : 3
| Линкольн
Омония
|1 : 1
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Лех П
КИ Клаксвик
|1 : 0
|0 : 5
| Градец-Кралове
Бешикташ
|0 : 1
|1 : 0
| Ред Булл Зальцбург
Пафос
|1 : 0
|3 : 3
| ПАОК
Андерлехт
|0 : 1
|3 : 2
| Тун
Викингур Р
|3 : 0
|3 : 2
| Бенфика
Хартс
|6 : 1
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Кайрат
Андерлехт
|0 : 3
|27.08
| Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
|0 : 1
|27.08
| Ягеллония
Иберия 1999
|4 : 0
|27.08
| Бешикташ
Кауно Жальгирис
|3 : 0
|27.08
| Трабзонспор
Ференцварош
|0 : 1
|27.08
| Эгнатия
Лиллестрем
|0 : 0
|27.08
|Команда
|1
|2
| Университатя Кр
Арарат-Армения
|1 : 1
|27.08
| Лех П
Тун
|7 : 0
|27.08
| ОФИ
ЦСКА С
|20.08
|27.08
| Сент-Трюйден
Омония
|20.08
|27.08
| Црвена Звезда
Виктория Пльзень
|20.08
|27.08
| Бенфика
Орхус
|20.08
|27.08