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Лиллестрем - Эгнатия 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Эгнатия Арена (Ррогожина, Албания), вместимость: 4000
27 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Эгнатия
Лиллестрем

  • 56'
    Фернандо Медейрос
0'
45'
90'
  • 59'
    Ларс Могстад Рангер
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лиллестрем - Эгнатия, которое состоится 27 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эгнатия Арена (Ррогожина, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эгнатия
Ррогожина, Албания
Лиллестрем
Лиллестрем, Норвегия
98 Албания вр Марио Дайсинани
28 Албания зщ Эльон Сота
33 Албания зщ Энео Битри
55 Албания зщ Геральб Смайли
6 Албания пз Альбано Алекси
72'
7 Бразилия пз Фернандо Медейрос
90+1'
29 Бразилия пз Андрей Яго
20 Марокко нп Карим Лукили
10 Бельгия нп Алессандро Альбанезе
2 Камерун нп Даниэль Аджесса
67'
77 Албания нп Ильди Груда
72'
99 Коста-Рика нп Хургенс Монтенегро
67'
17 Косово пз Альтин Крюэзиу
72'
8 Кот-д&#039;Ивуар пз Ибраим Дьябате
72'
24 Северная Македония зщ Нуман Аетович
90+1'
12 Швеция вр Понтус Дальберг
2 Норвегия зщ Ларс Могстад Рангер
28 Норвегия зщ Лунан Габриэльсен
5 Норвегия зщ Sander Moen Foss
3 Норвегия зщ Стурла Оттесен
29 Косово пз Юлдрен Ибрахимай
18 Норвегия пз Кевин Крюгор
67'
14 Норвегия пз Густав Нюхейм
26 Норвегия нп Yaw Paintsil
80'
8 Норвегия нп Фредрик Гульбрандсен
80'
20 Ангола нп Vladimiro Antonio
16 Норвегия пз Хенрик Мелланн
67'
17 Норвегия пз Эрик Китолано
80'
25 Нигерия Seun Akanji
80'
Запасные
1 Грузия вр Леван Тандилашвили
12 Албания вр Бруно Пуя
4 Азербайджан зщ Замиг Алиев
13 Албания зщ Алессандро Кацбуфи
1 Норвегия вр Стефан Хагеруп
4 Норвегия зщ Эспен Гарнос
22 Норвегия зщ Йон Китолано
47 Норвегия зщ Стиан Кристиансен
6 Норвегия пз Harald Woxen
7 Швеция нп Linus Alperud
11 Дания нп Frederik Elkaer
15 Швеция Gustav Nordh
50 Норвегия Lazar Babic
Главные тренеры
Норвегия Ханс Эрик Эдегор
История личных встреч
13.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Эгнатия5 : 1
04.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Эгнатия
28.07.2026 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2 4 : 1Эгнатия
22.07.2026 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Эгнатия3 : 3
15.07.2026 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Эгнатия6 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 5 : 1
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 1 : 1
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 2 : 1
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 1 : 1
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 1 : 3
Линкольн
Омония
1 : 1 1 : 0
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 0 : 5
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 3 : 3
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 3 : 2
Тун
Викингур Р
3 : 0 3 : 2
Бенфика
Хартс
6 : 1 1 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Кайрат
Андерлехт
0 : 3 27.08
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
0 : 1 27.08
Ягеллония
Иберия 1999
4 : 0 27.08
Бешикташ
Кауно Жальгирис
3 : 0 27.08
Трабзонспор
Ференцварош
0 : 1 27.08
Эгнатия
Лиллестрем
0 : 0 27.08
Команда12
Университатя Кр
Арарат-Армения
1 : 1 27.08
Лех П
Тун
7 : 0 27.08
ОФИ
ЦСКА С
20.0827.08
Сент-Трюйден
Омония
20.0827.08
Црвена Звезда
Виктория Пльзень
20.0827.08
Бенфика
Орхус
20.0827.08

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