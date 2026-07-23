Кауно Жальгирис - Бешикташ 27 Августа прямая трансляция
- 6'1:0О Хён Кю
- 12'2:0Амир Мурильо
- 60'3:0Оркун Кёкчю
- 77'Амир Мурильо
- 67'Франко Бальдассарра
- 68'Ренан Оливейра
- 72'Антон Толордава
- 82'Иван Фиолич
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кауно Жальгирис - Бешикташ, которое состоится 27 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Александр Нюбель
|33
|зщ
|Рыдван Йылмаз
|
82'
|35
|зщ
|Тьягу Джало
|53
|зщ
|Эмир Хан Топчу
|62
|зщ
|Амир Мурильо
|6
|пз
|Салих Озджан
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|15
|пз
|Джуниор Олаитан
|
61'
|18
|пз
|Вацлав Черны
|
46'
|9
|нп
|О Хён Кю
|
61'
|19
|нп
|Леандро Троссард
|
73'
|29
|пз
|Ильхан Факили
|
46'
|5
|пз
|Амир Хаджиахметович
|
61'
|28
|нп
|Душан Влахович
|
61'
|7
|пз
|Милот Рашица
|
73'
|11
|зщ
|Кассум Уаттара
|
82'
|55
|вр
|Томас Шведкаускас
|3
|зщ
|Антон Толордава
|33
|зщ
|Марко Конатар
|45
|зщ
|Жори Муташи
|
46'
|77
|зщ
|Рокас Лекятас
|7
|пз
|Амин Беншаиб
|
80'
|14
|пз
|Выкинтас Сливка
|20
|пз
|Энтони Калик
|
63'
|32
|пз
|Франко Бальдассарра
|9
|нп
|Леон Крекович
|
59'
|27
|нп
|Габриэл Дебелюх
|
46'
|62
|зщ
|Лирим Кастрати
|
46'
|24
|нп
|Мотеюс Бурба
|
46'
|70
|нп
|Фабьен Урега
|
59'
|19
|нп
|Ренан Оливейра
|
63'
|17
|пз
|Иван Фиолич
|
80'
|80
|вр
|Доган Алемдар
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|22
|зщ
|Тайлан Булут
|58
|зщ
|Ясин Осджан
|4
|пз
|Онинье Ндиди
|8
|пз
|Картал Йылмаз
|90
|нп
|Семих Кылычсой
|22
|вр
|Дейвидас Микялёнис
|23
|зщ
|Альдаир Эрнандес
|37
|зщ
|Носа Ийобоса Эдокполор
|8
|пз
|Юкиёси Карасима
|10
|пз
|Гратас Сиргедас
|15
|нп
|Лео Рибейро
|Серген Ялчин
|Винченцо Итальяно
|Желько Сопич
|16.08.2026
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 0
|13.08.2026
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|06.08.2026
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|30.07.2026
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|23.07.2026
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|0 : 0
|0 : 0 5 : 4
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|1 : 1
|3 : 1
| Тромсё
Градец-Кралове
|0 : 1
|3 : 1
| Динамо К
ПАОК
|2 : 3
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|0 : 5
|1 : 0
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|1 : 0
|0 : 2
| Твенте
Ференцварош
|1 : 2
|2 : 2
| Санкт-Галлен
Бенфика
|2 : 1
|5 : 0
| Хайдук
Пафос
|2 : 0
|4 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Шэмрок Роверс
Эгнатия
|3 : 1
|5 : 1
| Ларн
Иберия 1999
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Ференцварош
Гурник З
|1 : 0
|1 : 1
| КуПС
Университатя Кр
|1 : 1
|2 : 1
| Ягеллония
Рейнджерс
|2 : 1
|1 : 1
| Маккаби Т-А
ЦСКА С
|0 : 3
|1 : 3
| Линкольн
Омония
|1 : 1
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Лех П
КИ Клаксвик
|1 : 0
|0 : 5
| Градец-Кралове
Бешикташ
|0 : 1
|1 : 0
| Ред Булл Зальцбург
Пафос
|1 : 0
|3 : 3
| ПАОК
Андерлехт
|0 : 1
|3 : 2
| Тун
Викингур Р
|3 : 0
|3 : 2
| Бенфика
Хартс
|6 : 1
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Кайрат
Андерлехт
|0 : 3
|27.08
| Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
|0 : 1
|27.08
| Ягеллония
Иберия 1999
|4 : 0
|27.08
| Бешикташ
Кауно Жальгирис
|3 : 0
|27.08
| Трабзонспор
Ференцварош
|0 : 1
|27.08
| Эгнатия
Лиллестрем
|0 : 0
|27.08
|Команда
|1
|2
| Университатя Кр
Арарат-Армения
|1 : 1
|27.08
| Лех П
Тун
|7 : 0
|27.08
| ОФИ
ЦСКА С
|20.08
|27.08
| Сент-Трюйден
Омония
|20.08
|27.08
| Црвена Звезда
Виктория Пльзень
|20.08
|27.08
| Бенфика
Орхус
|20.08
|27.08