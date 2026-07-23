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Кауно Жальгирис - Бешикташ 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
27 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Бешикташ
Кауно Жальгирис

  • 6'
    1:0
    О Хён Кю
  • 12'
    2:0
    Амир Мурильо
  • 60'
    3:0
    Оркун Кёкчю
  • 77'
    Амир Мурильо
0'
45'
90'
  • 67'
    Франко Бальдассарра
  • 68'
    Ренан Оливейра
  • 72'
    Антон Толордава
  • 82'
    Иван Фиолич
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кауно Жальгирис - Бешикташ, которое состоится 27 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кауно Жальгирис
Каунас, Литва
1 Германия вр Александр Нюбель
33 Турция зщ Рыдван Йылмаз
82'
35 Португалия зщ Тьягу Джало
53 Турция зщ Эмир Хан Топчу
62 Панама зщ Амир Мурильо
6 Турция пз Салих Озджан
10 Турция пз Оркун Кёкчю
15 Бенин пз Джуниор Олаитан
61'
18 Чехия пз Вацлав Черны
46'
9 Южная Корея нп О Хён Кю
61'
19 Бельгия нп Леандро Троссард
73'
29 Франция пз Ильхан Факили
46'
5 Босния и Герцеговина пз Амир Хаджиахметович
61'
28 Сербия нп Душан Влахович
61'
7 Косово пз Милот Рашица
73'
11 Франция зщ Кассум Уаттара
82'
55 Литва вр Томас Шведкаускас
3 Грузия зщ Антон Толордава
33 Сербия зщ Марко Конатар
45 Мартиника зщ Жори Муташи
46'
77 Литва зщ Рокас Лекятас
7 Бельгия пз Амин Беншаиб
80'
14 Литва пз Выкинтас Сливка
20 Австралия пз Энтони Калик
63'
32 Аргентина пз Франко Бальдассарра
9 Хорватия нп Леон Крекович
59'
27 Хорватия нп Габриэл Дебелюх
46'
62 Косово зщ Лирим Кастрати
46'
24 Литва нп Мотеюс Бурба
46'
70 Франция нп Фабьен Урега
59'
19 Бразилия нп Ренан Оливейра
63'
17 Хорватия пз Иван Фиолич
80'
Запасные
80 Турция вр Доган Алемдар
12 Кот-д&#039;Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
22 Турция зщ Тайлан Булут
58 Турция зщ Ясин Осджан
4 Нигерия пз Онинье Ндиди
8 Турция пз Картал Йылмаз
90 Турция нп Семих Кылычсой
22 Литва вр Дейвидас Микялёнис
23 Колумбия зщ Альдаир Эрнандес
37 Австрия зщ Носа Ийобоса Эдокполор
8 Япония пз Юкиёси Карасима
10 Литва пз Гратас Сиргедас
15 Бразилия нп Лео Рибейро
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
Италия Винченцо Итальяно
Хорватия Желько Сопич
История личных встреч
16.08.2026 Турция — Суперлига 1-й тур Бешикташ1 : 0
13.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Бешикташ1 : 0
06.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Бешикташ
30.07.2026 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Бешикташ
23.07.2026 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Бешикташ1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 5 : 1
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 1 : 1
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 2 : 1
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 1 : 1
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 1 : 3
Линкольн
Омония
1 : 1 1 : 0
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 0 : 5
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 3 : 3
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 3 : 2
Тун
Викингур Р
3 : 0 3 : 2
Бенфика
Хартс
6 : 1 1 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Кайрат
Андерлехт
0 : 3 27.08
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
0 : 1 27.08
Ягеллония
Иберия 1999
4 : 0 27.08
Бешикташ
Кауно Жальгирис
3 : 0 27.08
Трабзонспор
Ференцварош
0 : 1 27.08
Эгнатия
Лиллестрем
0 : 0 27.08
Команда12
Университатя Кр
Арарат-Армения
1 : 1 27.08
Лех П
Тун
7 : 0 27.08
ОФИ
ЦСКА С
20.0827.08
Сент-Трюйден
Омония
20.0827.08
Црвена Звезда
Виктория Пльзень
20.0827.08
Бенфика
Орхус
20.0827.08

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