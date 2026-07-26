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Виктория Пльзень - Црвена Звезда 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
27 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Црвена Звезда
Виктория Пльзень

  • 31'
    Сол Юн Ву
  • 36'
    1:0
    Мирко Иванич
  • 53'
    2:0
    Мирко Иванич
  • 81'
    Василие Костов
  • 90'
    3:0
    Александар Катаи
0'
45'
90'
  • 45+3'
    Шейк Суаре
  • 77'
    Патрик Грошовски
  • 84'
    Сампсон Дью
  • 88'
    Карел Спачил
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Црвена Звезда, которое состоится 27 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1 Бразилия вр Лима Матеус
66 Южная Корея зщ Сол Юн Ву
32 Гана зщ Деррик Люккассен
85'
13 Сербия зщ Милош Велькович
21 Словения зщ Тими Элшник
4 Черногория пз Мирко Иванич
72'
33 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич
22 Сербия пз Василие Костов
85'
14 Гана нп Осман Букари
7 Австрия нп Марко Арнаутович
72'
70 Австрия нп Мухаммед Чам Сарачевич
10 Сербия пз Александар Катаи
72'
9 Нидерланды нп Джей Энем
72'
30 Нигерия зщ Франклин Тебо Ученна
85'
6 Гамбия пз Махмуду Баджо
85'
44 Австрия вр Флориан Вигеле
99 Босния и Герцеговина зщ Амар Мемич
40 Либерия зщ Сампсон Дью
37 Словакия зщ Давид Крчик
86'
14 Ирак зщ Мерхас Доски
18 Чехия пз Томаш Ладра
61'
6 Чехия пз Лукаш Черв
98 Чехия пз Филип Пребшль
72'
19 Франция пз Шейк Суаре
46'
17 Словакия пз Патрик Грошовски
80 Гана нп Принс Аду
72'
25 Чехия нп Кристоф Кабонго
46'
36 Сербия пз Стефан Пиргич
61'
9 Чехия пз Денис Вишински
72'
11 Чехия нп Матей Выдра
72'
5 Чехия зщ Карел Спачил
86'
Запасные
77 Сербия вр Иван Гутеша
5 Бразилия зщ Родригао
45 Босния и Герцеговина зщ Стефан Гудель
37 Сербия пз Владимир Лучич
75 Кипр пз Лоизос Лоизу
50 Сербия Savo Radanovic
60 Северная Македония Matej Gashtarov
1 Словакия вр Доминик Тяпай
7 Нигерия зщ Салим Лаваль
10 Гвинея пз Мохамед Туре
12 Чехия пз Александр Сойка
20 Чехия пз Иржи Панош
66 Чехия пз Sebastian Bohac
23 Гамбия нп Бабукарр Фааль
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Испания Альберт Риера
Испания Альберт Риера
Чехия Мартин Гиски
История личных встреч
11.08.2026 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Црвена Звезда0 : 2
08.08.2026 Сербия — Суперлига 4-й тур Црвена Звезда2 : 0
04.08.2026 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Црвена Звезда
29.07.2026 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Црвена Звезда5 : 0
26.07.2026 Сербия — Суперлига 2-й тур Црвена Звезда3 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 5 : 1
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 1 : 1
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 2 : 1
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 1 : 1
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 1 : 3
Линкольн
Омония
1 : 1 1 : 0
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 0 : 5
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 3 : 3
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 3 : 2
Тун
Викингур Р
3 : 0 3 : 2
Бенфика
Хартс
6 : 1 1 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Кайрат
Андерлехт
0 : 3 27.08
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
0 : 1 27.08
Ягеллония
Иберия 1999
4 : 0 27.08
Бешикташ
Кауно Жальгирис
3 : 0 27.08
Трабзонспор
Ференцварош
0 : 1 27.08
Эгнатия
Лиллестрем
0 : 0 27.08
Команда12
Университатя Кр
Арарат-Армения
1 : 1 27.08
Лех П
Тун
7 : 0 27.08
ОФИ
ЦСКА С
3 : 0 27.08
Сент-Трюйден
Омония
1 : 0 27.08
Црвена Звезда
Виктория Пльзень
3 : 0 27.08
Бенфика
Орхус
20.0827.08

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