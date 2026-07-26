Виктория Пльзень - Црвена Звезда 27 Августа прямая трансляция
- 31'Сол Юн Ву
- 36'1:0Мирко Иванич
- 53'2:0Мирко Иванич
- 81'Василие Костов
- 90'3:0Александар Катаи
- 45+3'Шейк Суаре
- 77'Патрик Грошовски
- 84'Сампсон Дью
- 88'Карел Спачил
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Црвена Звезда, которое состоится 27 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лима Матеус
|66
|зщ
|Сол Юн Ву
|32
|зщ
|Деррик Люккассен
|
85'
|13
|зщ
|Милош Велькович
|21
|зщ
|Тими Элшник
|4
|пз
|Мирко Иванич
|
72'
|33
|пз
|Раде Крунич
|22
|пз
|Василие Костов
|
85'
|14
|нп
|Осман Букари
|7
|нп
|Марко Арнаутович
|
72'
|70
|нп
|Мухаммед Чам Сарачевич
|10
|пз
|Александар Катаи
|
72'
|9
|нп
|Джей Энем
|
72'
|30
|зщ
|Франклин Тебо Ученна
|
85'
|6
|пз
|Махмуду Баджо
|
85'
|44
|вр
|Флориан Вигеле
|99
|зщ
|Амар Мемич
|40
|зщ
|Сампсон Дью
|37
|зщ
|Давид Крчик
|
86'
|14
|зщ
|Мерхас Доски
|18
|пз
|Томаш Ладра
|
61'
|6
|пз
|Лукаш Черв
|98
|пз
|Филип Пребшль
|
72'
|19
|пз
|Шейк Суаре
|
46'
|17
|пз
|Патрик Грошовски
|80
|нп
|Принс Аду
|
72'
|25
|нп
|Кристоф Кабонго
|
46'
|36
|пз
|Стефан Пиргич
|
61'
|9
|пз
|Денис Вишински
|
72'
|11
|нп
|Матей Выдра
|
72'
|5
|зщ
|Карел Спачил
|
86'
|77
|вр
|Иван Гутеша
|5
|зщ
|Родригао
|45
|зщ
|Стефан Гудель
|37
|пз
|Владимир Лучич
|75
|пз
|Лоизос Лоизу
|50
|Savo Radanovic
|60
|Matej Gashtarov
|1
|вр
|Доминик Тяпай
|7
|зщ
|Салим Лаваль
|10
|пз
|Мохамед Туре
|12
|пз
|Александр Сойка
|20
|пз
|Иржи Панош
|66
|пз
|Sebastian Bohac
|23
|нп
|Бабукарр Фааль
|Деян Станкович
|Альберт Риера
|Альберт Риера
|Мартин Гиски
|11.08.2026
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|08.08.2026
|Сербия — Суперлига
|4-й тур
|2 : 0
|04.08.2026
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|29.07.2026
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|26.07.2026
|Сербия — Суперлига
|2-й тур
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|0 : 0
|0 : 0 5 : 4
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|1 : 1
|3 : 1
| Тромсё
Градец-Кралове
|0 : 1
|3 : 1
| Динамо К
ПАОК
|2 : 3
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|0 : 5
|1 : 0
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|1 : 0
|0 : 2
| Твенте
Ференцварош
|1 : 2
|2 : 2
| Санкт-Галлен
Бенфика
|2 : 1
|5 : 0
| Хайдук
Пафос
|2 : 0
|4 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Шэмрок Роверс
Эгнатия
|3 : 1
|5 : 1
| Ларн
Иберия 1999
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Ференцварош
Гурник З
|1 : 0
|1 : 1
| КуПС
Университатя Кр
|1 : 1
|2 : 1
| Ягеллония
Рейнджерс
|2 : 1
|1 : 1
| Маккаби Т-А
ЦСКА С
|0 : 3
|1 : 3
| Линкольн
Омония
|1 : 1
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Лех П
КИ Клаксвик
|1 : 0
|0 : 5
| Градец-Кралове
Бешикташ
|0 : 1
|1 : 0
| Ред Булл Зальцбург
Пафос
|1 : 0
|3 : 3
| ПАОК
Андерлехт
|0 : 1
|3 : 2
| Тун
Викингур Р
|3 : 0
|3 : 2
| Бенфика
Хартс
|6 : 1
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Кайрат
Андерлехт
|0 : 3
|27.08
| Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
|0 : 1
|27.08
| Ягеллония
Иберия 1999
|4 : 0
|27.08
| Бешикташ
Кауно Жальгирис
|3 : 0
|27.08
| Трабзонспор
Ференцварош
|0 : 1
|27.08
| Эгнатия
Лиллестрем
|0 : 0
|27.08
|Команда
|1
|2
| Университатя Кр
Арарат-Армения
|1 : 1
|27.08
| Лех П
Тун
|7 : 0
|27.08
| ОФИ
ЦСКА С
|3 : 0
|27.08
| Сент-Трюйден
Омония
|1 : 0
|27.08
| Црвена Звезда
Виктория Пльзень
|3 : 0
|27.08
| Бенфика
Орхус
|20.08
|27.08