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Омония - Сент-Трюйден 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Дайо Васаби Стайен (Синт-Трёйден, Бельгия), вместимость: 14600
27 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Сент-Трюйден
Омония

  • 50'
    Robert-Jan Vanwesemael
  • 90+4'
    1:0
    Сёго Танигути
0'
45'
90'
  • 51'
    Жан-Кевин Дюверн
  • 85'
    Фелипе Эвандро
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Сент-Трюйден, которое состоится 27 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дайо Васаби Стайен (Синт-Трёйден, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Трюйден
Синт-Трёйден, Бельгия
Омония
Никосия, Кипр
16 Япония вр Лео Кокубо
60 Бельгия зщ Robert-Jan Vanwesemael
5 Япония зщ Сёго Танигути
26 Северная Македония зщ Висар Муслиу
23 Бельгия зщ Жоедрик Пуп
14 Франция пз Ryan Merlen
8 Франция пз Абдулайе Сиссако
18 Япония пз Nelson Ishiwatari
61'
10 Бельгия нп Ilias Sebaoui
19 Бельгия нп Фредерик Сёлле-Сёлле
46'
38 Япония нп Kaito Matsuzawa
61'
9 Босния и Герцеговина нп Самед Баждар
46'
71 Япония пз Рётаро Араки
61'
7 Албания нп Арбнор Муя
61'
40 Кипр вр Фабиано
5 Мали зщ Сену Кулибали
30 Кипр зщ Николас Панайоту
29 Словения зщ Юре Балковец
93 Гаити зщ Жан-Кевин Дюверн
14 Босния и Герцеговина пз Матео Марич
22 Швеция пз Муамер Танкович
77'
74 Кипр пз Панайотис Андреу
11 Бразилия пз Фелипе Эвандро
90+1'
99 Франция нп Луа Дьони
77'
7 Суринам нп Джейден Монтнор
70'
10 Греция пз Анастасиос Хадзийованнис
70'
77 Венгрия пз Лоик Него
77'
9 Кипр нп Андроникос Какулис
77'
85 Кипр нп Ангелос Неофиту
90+1'
История личных встреч
14.08.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 2-й тур 3 : 3Сент-Трюйден
08.08.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 1-й тур Сент-Трюйден1 : 1
24.05.2026 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 10-й тур Сент-Трюйден3 : 0
21.05.2026 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 9-й тур 3 : 1Сент-Трюйден
16.05.2026 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 8-й тур Сент-Трюйден1 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 5 : 1
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 1 : 1
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 2 : 1
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 1 : 1
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 1 : 3
Линкольн
Омония
1 : 1 1 : 0
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 0 : 5
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 3 : 3
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 3 : 2
Тун
Викингур Р
3 : 0 3 : 2
Бенфика
Хартс
6 : 1 1 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Кайрат
Андерлехт
0 : 3 27.08
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
0 : 1 27.08
Ягеллония
Иберия 1999
4 : 0 27.08
Бешикташ
Кауно Жальгирис
3 : 0 27.08
Трабзонспор
Ференцварош
0 : 1 27.08
Эгнатия
Лиллестрем
0 : 0 27.08
Команда12
Университатя Кр
Арарат-Армения
1 : 1 27.08
Лех П
Тун
7 : 0 27.08
ОФИ
ЦСКА С
3 : 0 27.08
Сент-Трюйден
Омония
1 : 0 27.08
Црвена Звезда
Виктория Пльзень
3 : 0 27.08
Бенфика
Орхус
20.0827.08

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