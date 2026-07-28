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Зальцбург - Мьельбю 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Страндваллен (Хеллевик, Швеция), вместимость: 6500
27 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург

  • 58'
    Оки Самуэльсен
0'
45'
90'
  • 90+2'
    0:1
    Том Петтерссон
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зальцбург - Мьельбю, которое состоится 27 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Страндваллен (Хеллевик, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мьельбю
Хеллевик, Швеция
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
13 Швеция вр Robin Wallinder
5 Пакистан зщ Abdullah Iqbal
24 Швеция зщ Том Петтерссон
33 Финляндия зщ Тони Миеттинен
7 Швеция пз Viktor Gustafsson
84'
22 Швеция пз Jesper Gustavsson
25 Дания пз Max Nielsen
10 Дания нп Йеппе Кьер
90'
18 Швеция нп Якоб Бергстрём
23 Фарерские острова нп Оки Самуэльсен
70'
29 Швеция нп Olle Lindberg
70'
26 США пз Ian Hoffmann
70'
14 Швеция нп William Granath
70'
6 Дания пз Мадс Энггор
84'
27 Швеция зщ Ludvig Tidstrand
90'
52 Австрия вр Кристиан Завешицки
18 Австрия зщ Николас Ферачниг
31 Швейцария зщ Доминик Шмид
44 Того зщ Кевен Бома
47 Австрия зщ Valentin Zabransky
15 Польша пз Бартош Мазурек
60'
20 Гана пз Эдмунд Байду
81'
23 Венгрия пз Дамир Реджич
74'
32 Гамбия пз Абубакр Барри
9 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
74'
11 Бельгия нп Йорбе Вертессен
60'
14 Дания пз Мауритс Кьергор
60'
19 Кот-д&#039;Ивуар нп Карим Конате
60'
33 Буркина-Фасо пз Aboubacar Camara
74'
8 Япония нп Сота Китано
74'
7 Германия пз Умут Тохумджу
81'
Запасные
35 Швеция вр Александер Лундин
2 Швеция зщ Ludvig Svanberg
3 Фарерские острова зщ Мартин Агнассон
4 Швеция зщ Аксель Норен
39 Швеция пз Romeo Leandersson
15 Норвегия нп Борк Банг-Киттильсен
30 Melker Ahlstrand
21 Дания Villum Dalsgaard
1 Германия вр Кристиан Фрюхтль
41 Австрия вр Никола Шарчевич
4 Швеция зщ Йон Мелльберг
21 Германия зщ Тим Дрекслер
34 Германия зщ Хендри Бланк
39 Германия зщ Леандро Моргалла
28 Сербия Filip Matijasevic
Главные тренеры
Германия Дэнни Рёль
История личных встреч
15.08.2026 Швеция — Аллсвенскан — 2026 17-й тур Мьельбю4 : 3
11.08.2026 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Мьельбю
08.08.2026 Швеция — Аллсвенскан — 2026 16-й тур Мьельбю0 : 1
04.08.2026 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Мьельбю1 : 2
28.07.2026 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Мьельбю
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 5 : 1
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 1 : 1
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 2 : 1
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 1 : 1
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 1 : 3
Линкольн
Омония
1 : 1 1 : 0
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 0 : 5
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 3 : 3
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 3 : 2
Тун
Викингур Р
3 : 0 3 : 2
Бенфика
Хартс
6 : 1 1 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Кайрат
Андерлехт
0 : 3 27.08
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
0 : 1 27.08
Ягеллония
Иберия 1999
4 : 0 27.08
Бешикташ
Кауно Жальгирис
20.0827.08
Трабзонспор
Ференцварош
20.0827.08
Эгнатия
Лиллестрем
20.0827.08
Команда12
Университатя Кр
Арарат-Армения
20.0827.08
Лех П
Тун
20.0827.08
ОФИ
ЦСКА С
20.0827.08
Сент-Трюйден
Омония
20.0827.08
Црвена Звезда
Виктория Пльзень
20.0827.08
Бенфика
Орхус
20.0827.08

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