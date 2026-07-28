Зальцбург - Мьельбю 27 Августа прямая трансляция
- 58'Оки Самуэльсен
- 90+2'0:1Том Петтерссон
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зальцбург - Мьельбю, которое состоится 27 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Страндваллен (Хеллевик, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Robin Wallinder
|5
|зщ
|Abdullah Iqbal
|24
|зщ
|Том Петтерссон
|33
|зщ
|Тони Миеттинен
|7
|пз
|Viktor Gustafsson
|
84'
|22
|пз
|Jesper Gustavsson
|25
|пз
|Max Nielsen
|10
|нп
|Йеппе Кьер
|
90'
|18
|нп
|Якоб Бергстрём
|23
|нп
|Оки Самуэльсен
|
70'
|29
|нп
|Olle Lindberg
|
70'
|26
|пз
|Ian Hoffmann
|
70'
|14
|нп
|William Granath
|
70'
|6
|пз
|Мадс Энггор
|
84'
|27
|зщ
|Ludvig Tidstrand
|
90'
|52
|вр
|Кристиан Завешицки
|18
|зщ
|Николас Ферачниг
|31
|зщ
|Доминик Шмид
|44
|зщ
|Кевен Бома
|47
|зщ
|Valentin Zabransky
|15
|пз
|Бартош Мазурек
|
60'
|20
|пз
|Эдмунд Байду
|
81'
|23
|пз
|Дамир Реджич
|
74'
|32
|пз
|Абубакр Барри
|9
|нп
|Харис Табакович
|
74'
|11
|нп
|Йорбе Вертессен
|
60'
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
|
60'
|19
|нп
|Карим Конате
|
60'
|33
|пз
|Aboubacar Camara
|
74'
|8
|нп
|Сота Китано
|
74'
|7
|пз
|Умут Тохумджу
|
81'
|35
|вр
|Александер Лундин
|2
|зщ
|Ludvig Svanberg
|3
|зщ
|Мартин Агнассон
|4
|зщ
|Аксель Норен
|39
|пз
|Romeo Leandersson
|15
|нп
|Борк Банг-Киттильсен
|30
|Melker Ahlstrand
|21
|Villum Dalsgaard
|1
|вр
|Кристиан Фрюхтль
|41
|вр
|Никола Шарчевич
|4
|зщ
|Йон Мелльберг
|21
|зщ
|Тим Дрекслер
|34
|зщ
|Хендри Бланк
|39
|зщ
|Леандро Моргалла
|28
|Filip Matijasevic
|Дэнни Рёль
|15.08.2026
|Швеция — Аллсвенскан — 2026
|17-й тур
|4 : 3
|11.08.2026
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|08.08.2026
|Швеция — Аллсвенскан — 2026
|16-й тур
|0 : 1
|04.08.2026
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|28.07.2026
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|0 : 0
|0 : 0 5 : 4
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|1 : 1
|3 : 1
| Тромсё
Градец-Кралове
|0 : 1
|3 : 1
| Динамо К
ПАОК
|2 : 3
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|0 : 5
|1 : 0
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|1 : 0
|0 : 2
| Твенте
Ференцварош
|1 : 2
|2 : 2
| Санкт-Галлен
Бенфика
|2 : 1
|5 : 0
| Хайдук
Пафос
|2 : 0
|4 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Шэмрок Роверс
Эгнатия
|3 : 1
|5 : 1
| Ларн
Иберия 1999
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Ференцварош
Гурник З
|1 : 0
|1 : 1
| КуПС
Университатя Кр
|1 : 1
|2 : 1
| Ягеллония
Рейнджерс
|2 : 1
|1 : 1
| Маккаби Т-А
ЦСКА С
|0 : 3
|1 : 3
| Линкольн
Омония
|1 : 1
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Лех П
КИ Клаксвик
|1 : 0
|0 : 5
| Градец-Кралове
Бешикташ
|0 : 1
|1 : 0
| Ред Булл Зальцбург
Пафос
|1 : 0
|3 : 3
| ПАОК
Андерлехт
|0 : 1
|3 : 2
| Тун
Викингур Р
|3 : 0
|3 : 2
| Бенфика
Хартс
|6 : 1
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Кайрат
Андерлехт
|0 : 3
|27.08
| Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
|0 : 1
|27.08
| Ягеллония
Иберия 1999
|4 : 0
|27.08
| Бешикташ
Кауно Жальгирис
|20.08
|27.08
| Трабзонспор
Ференцварош
|20.08
|27.08
| Эгнатия
Лиллестрем
|20.08
|27.08
|Команда
|1
|2
| Университатя Кр
Арарат-Армения
|20.08
|27.08
| Лех П
Тун
|20.08
|27.08
| ОФИ
ЦСКА С
|20.08
|27.08
| Сент-Трюйден
Омония
|20.08
|27.08
| Црвена Звезда
Виктория Пльзень
|20.08
|27.08
| Бенфика
Орхус
|20.08
|27.08